تعيين 4 رؤساء قرى ونائب رئيس مركز ومساعدين بمركزي صدفا وأبنوب بأسيوط

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، حركة محليات محدودة داخل بعض الوحدات المحلية للمراكز والقرى، شملت تعيين 4 رؤساء قرى ونائب رئيس مركز ومساعدين، لضخ دماء جديدة بالوحدات المحلية وإتاحة الفرصة للشباب لتولي المناصب القيادية والدفع بالقيادات الشابة والكفاءات لتولي المناصب التنفيذية بالمحافظة.



وأصدر محافظ أسيوط قرارًا بتكليف كلا من محمد كمال عبدالحكيم، أخصائي حدائق وتشجير بالوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا للعمل نائب لرئيس مركز ومدينة صدفا، أحمد عبدالمالك أحمد عيسى، باحث قانوني وياسر أبو عليم شلتوت مساعدين لرئيس مركز ومدينة صدفا، صلاح حسين محمود، باحث قانوني بمركز ومدينة ساحل سليم، للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لقرية بني مر، أحمد محمد عبدالجليل للعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية بني زيد الأكراد، عماد عبدالمجيد موسى باحث قانوني بمركز ومدينة الفتح للعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية الفيما بمركز الفتح، عاصم ابراهيم خليل للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لقرية الحمام بمركز أبنوب.