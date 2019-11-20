"طبيب" يكشف شروط إعادة توصيل الأجزاء المبتورة للجسد

قال الطبيب وليد رياض، عضو الفريق الطبي الذي أجرى جراحة اليد المبتورة، إن هناك شروط لإعادة توصيل الأجزاء المبتورة من الجسد؛ أهمها طريقة نقله من مكان بتره إلى المستشفى، والمدة، وطريقة الإصابة، وأهمهم هو الوقت.



وأوضح "رياض"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامجه "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء اليوم الأربعاء، أن الوقت يتراوح من 6 لـ8 ساعات في بعض أجزاء الجسد، وإذا كان "صوباع" ممكن أن يبقى لمدة 12 ساعة، أما إذا زاد الجزء المبتور فيقل الوقت لإعادته.



وأضاف أن طريقة نقل الجزء المبتور تكون عن طريق غسله بمياه؛ لإزالة التراب والشوائب، ووضعه في كيس بلاستيك، بعدها وضع قطع من الثلج أو الماء البارد حول الكيس.



وأشار إلى أن الجزء المبتور يعود إلى كفاءته بنسبة من 70 لـ80% على حسب كفاءة العملية، في مدة من 4 لـ 6 أشهر.

