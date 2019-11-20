أخبار الزمالك اليوم 20 نوفمبر: مرتضي منصور يحسم مصير نجم الفريق من الانتقال للأهلي.. والكشف عن مدة غياب ساسي

شهد اليوم نادي الزمالك مجموعة من الأحداث الهامة، في الوقت الذي استأنف الفريق تدريباته الجماعية قبل المباراة الودية ضد حرس الحدود المقرر إقامتها على عبداللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.





ويستعرض الفجر الرياضي أخر اخبار الزمالك اليوم الأربعاء ٢٠ نوفمبر في السطور التالية :





اخبار الزمالك اليوم





موعد عودة فرجاني ساسي لمباريات الزمالك

اشتكى فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك، من بعض الآلام خلال مواجهة المنتخب التونسي أمام نظيره الغيني ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية القادمة.

وغادر نجم المنتخب التونسي ملعب المباراة بعد تعرضه للإصابة في عضلة الفخد، حيث فضل الجهاز الطبي النسور خروج اللاعب حتى لا تتفاقم الإصابة.

و تواصل اليوم مسؤولو نادي الزمالك مع اللاعب للاطمئنان على حالته الصحية عقب إصابة امس، حيث أكد اللاعب على وصوله للقاهرة خلال الساعات القادمة من اجل الخضوع لبعض الفحوصات الطبية من اجل الاطمئنان عليه.

ويغيب ساسي عن مباراة الزمالك وانبي المقرر إقامتها يوم ٢٥ نوفمبر الجاري في بطولة الدوري المصري الممتاز بسبب حصوله على ثلاثة إنذارات

ومن المقرر أن تحسم الفحوصات الطبية التي سوف يخضع لها اللاعب موقفه من المشاركة بمباراة الزمالك ومازيمبي في افتتاح مشوار الابيض بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.





الزمالك يستأنف تدريباته

استأنف اليوم الأربعاء فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريباته الجماعية على ملعب عبد اللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، وذلك عقب الراحة التي حصل عليها اللاعبين عقب انتهاء مباراة حرس الحدود الودية والتي فاز بها الابيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين.





جلسة قبل انطلاق المران

وعقد الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات، حيث حرص المدرب على الحديث عن بعض الأمور الخاصة بالفترة المقبلة.

وطالب المدير الفني اللاعبين بالتركيز الشديد خلال مواجهة إنبي في بطولة الدوري المصري، حيث طالبهم بحسم هذه المباراة والحصول على الثلاث نقاط، قبل لقاء مازيمبي الهام في بطولة دوري أبطال أفريقيا.





اخبار الزمالك اليوم





طارق حامد يظهر في المران

وشهد المران حضور طارق حامد لاعب وسط الفريق عقل انتهاء معسكر المنتخب الوطني الأول، حيث خاض بعض التدريبات التأهيلية الخفيفة في صالة الجيمانزيوم.





وواصل الثنائي أشرف بن شرقي وحازم إمام البرنامج التأهيلي الموضوع لهم من الجهاز الطبي للفريق، حيث قاما بالجري حول الملعب تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي التأهيل.





وحصل اليوم إسلام جابر لاعب الفريق الابيض على راحة من التدريبات الجماعية للزمالك بسبب تعرضه لنزلة برد، حيث اكتفى اللاعب بمشاهدة المران من أرض الملعب.





أمير مرتضى يوضح موقف ساسي

في سياق متصل كشف أمير مرتضي منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، تفاصيل إصابة الدولي التونسي فرجاني ساسي.

وقال منصور بأن اللاعب تعرض لشد خفيف بالعضلة الضامة خلال مواجهة المنتخب التونسي أمام نظيره الغيني، حيث أكد بأن الإصابة خفيفة واللاعب سوف يتواجد غدا في القاهرة رفقة زميله حمدي النقاز.





سر رفض مرتضى منصور انتقال نجم الزمالك إلى أهلي جدة

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عم موقفه من عرض الأهلي السعودي لضم نجم القلعة البيضاء محمود علاء خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وكان النادي الأهلي قد دخل في مفاوضات مع إدارة نادي الزمالك لضم محمود علاء على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، وذلك بداية من شهر يناير المقبل، مع أحقية الشراء.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لصحيفة "البلاد" السعودية، إنه رفض عرض الأهلي لضم محمود علاء، خلال الميركاتو الشتوي.

وأوضح مرتضى منصور أن قراره برفض انتقال اللاعب جاء بسبب تعاقد إدارة النادي الأهلي مع المدرب السويسري كريستيان جروس، مشددا على أن تواجد جروس سيعطل أي صفقة بين الناديين.

وأضاف: "علاقتي جيده بمسؤولي النادي الأهلي، ومبنية على الاحترام المتبادل، لكن جروس كان أسوأ مدرب تعاملت معه طوال تاريخي".





اخبار الزمالك اليوم





موعد انضمام الدوليين للتدريبات

يعود لاعبو الزمالك الدوليين للمشاركة في تدريبات الفريق الأبيض بداية من غد الخميس على ملعب النادي بميت عقبة.

وضم المنتخب الوطني في معسكره الأخير كل من محمد عواد ومحمود علاء وعبدالله جمعة وطارق حامد وأحمد سيد "زيزو" وخوض مباراتي أمام كينيا وجزر القمر في الجولتين الأولى والثانية من تصفيات أمم افريقيا.

وفي نفس الوقت تقرر عودة الثنائي التونسي حمدي النقاز وفرجاني ساسي إلى القاهرة غدًا أيضًا الانتظام في تدريبات الزمالك، بعد انتهائهما من خوض مباراتي ليبيا وغينيا الاستوائية في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية2021 بالكاميرون.





نجم المنتخب الأوليمبي في الزمالك

وضع مسئولو نادي الزمالك إسم أحمد أبو الفتوح الظهير الأيسر المعار لصفوف سموحة ضمن أولوياتهم لاستعادته خلال يناير المقبل.

وأعار الزمالك لاعبه في يناير من الموسم الماضي إلى صفوف سموحة لمدة موسم ونصف موسم.

ويواجه مسئولو الزمالك صعوبة أمام عودة اللاعب بسبب تمسك إدارة سموحة ببقاء اللاعب معهم للحاجة إليه حيث تنتهي الإعارة بنهاية الموسم الجاري.

وظهر اللاعب بمستوى أكثر من رائع خلال منافسات بطولة افريقيا تحت 23 سنة ونجح في لفت الأنظار إليه.





الزمالك يتمسك بجماهيره

تمسك مسئولو نادي الزمالك بعودة الجماهير للمدرجات خلال منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأقيمت مباريات الزمالك في بطولة الدوري بأعداد محدودة من الجماهير بدون السماح بالحضور بشكل طبيعي.

وشهدت بطولة افريقيا تحت 23 سنة حضور الجماهير بشكل كبير وتقديم وجهة مشرفة.

ويرغب الزمالك في عودة الجماهير خلال دور المجموعات لمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة.

ويرغب مسئولو الزمالك في خوض لقاءات دور المجموعات على ستاد القاهرة بعد فترة غباب طويلة بسبب خوض اللقاءات على ملعب برج العرب بالاسكندرية.



