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كعادتها.. درة تتألق على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 11:08 م
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درة
درة
شيماء عطية - تصوير: عبير أحمد وعبدالحافظ حمدي
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اعتادت الفنانة درة التونسية أن تأسر الحضور بإطلالتها في جميع المهرجانات الفنية التي تشارك فيها.
ولم تخيب درة آمال جمهورها هذه المرة، فلتفت الأنظار إليها بفستان الأسود المميز، والتي ظهرت به منذ قليل على السجادة الحمراء قبل انطلاق حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدولى على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية مساء اليوم الأربعاء.

تُقام فاعليات الدورة ال٤١ من مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، في الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر الجاري، برئاسة المنتج محمد حفظي، وتحمل اسم مديره الفني الراحل يوسف شريف رزق الله، وتحل السينما المكسيكية ضيف شرف بالمهرجان.

ويضم برنامج عروض المهرجان ١٥٠ فيلم، ما بين روائي طويل وتسجيلي وقصير، وينفرد بالعروض العالمية والدولية الأولى لقرابة ٣٠ فيلم، وتشهد الدورة ال٤١ إقامة النسخة الثانية من "أيام القاهرة لصناعة السينما" التي توفر للمحترفين فرصا للشراكة والتشبيك مع المجتمع السينمائي الدولي، وحضور الندوات والورش والحلقات النقاشية، وتقدم جوائز قيمة لمشاريع الأفلام في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج تصل قيمتها إلى 200 ألف دولار، وذلك في الفترة من 21 الى 26 نوفمبر الجاري.

ويشترك في تقديم حفل الافتتاح، المقرر إقامته على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، الفنانون خالد الصاوي، ودينا الشربيني، وأحمد داوود، ويخرجه هشام فتحي، ويشهد عرض فيلم "الأيرلندي" للمخرج مارتن سكورسيزي، وبطولة روبرت دينيرو، وآل باتشينو في عرضه الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويمنح المهرجان جائزة فاتن حمامة التقديرية، في حفل الافتتاح، لكلا من المخرج شريف عرفة، والممثل وكاتب السيناريو ومخرج الرسوم المتحركة تيري جيليام، الذي حصل على جائزة البافتا وترشحت أفلامه وفازت بجوائز أوسكار وجولدن جلوب، إلى جانب منح جائزة فاتن حمامة للتميز للفنانة المصرية منة شلبي.
كعادتها.. درة تتألق على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة
كعادتها.. درة تتألق على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة
كعادتها.. درة تتألق على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة
كعادتها.. درة تتألق على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة
كعادتها.. درة تتألق على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة
كعادتها.. درة تتألق على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة
كعادتها.. درة تتألق على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة
كعادتها.. درة تتألق على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة
كعادتها.. درة تتألق على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة
كعادتها.. درة تتألق على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة
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