خبير دولي يكشف عدد الأقمار الصناعية المصرية في الفضاء حتى الآن (فيديو)

قال الدكتور رامي أحمد عبد الفتاح، الاستشاري والخبير في الاتحاد الدولي للاتصالات، إن مصر تمتلك العديد من الأقمار الصناعية في الفضاء، مثل النايل سات المختص بالبث الفضائي، لافتًا إلى أن القمر الصناعي له عمر افتراضي، لأن الوقود الخاص به لن يستمر إلى الأبد.



وتابع استشاري والخبير في الاتحاد الدولي للاتصالات، خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الأربعاء، أن القمر نايل سات 101 انتهى عمره الافتراضي في 2013، فتم إطلاق القمر نايل سات 102، ثم نايل سات 201، لافتَا إلى أن مصر تشغل هذه الاقمار بنجاح وتمتلك كوارد مصرية متميزة جدًا.



وتابع أن هناك نوع آخر من الاقمار الخاص بالاستشعار عن بعد، وتم اطلاق أكثر من قمر من هذا النوع، من أجل البحث والتطوير، لافتَا إلى أن الفترة الحالية تشهد تصنيع مجموعة من الاقمار بأيادي مصرية، ووصل عدد الاقمار الكبيرة التي تمتلكها مصر لـ 7 أقمار.

