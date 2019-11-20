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الآثار: إحالة واقعة صورة اللحم المعلق على قصر الشناوي للنيابة

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 11:06 م
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قصر الشناوي
قصر الشناوي
حسام زيدان
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أحالت وزارة الاثار واقعة ظهور صورة قطع اللحم المعلقة على سور قصر منسوب إلى قصر الشناوي بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، إلى النيابة الإدارية للتحقيق ومعاقبة المسؤل في حال ثبوت الواقعة.

وأوضح المهندس وعد الله أبر العلا رئيس قطاع المشروعات، أن وزارة الآثار بدأت مشروع ترميم قصر الشناوي منذ العام الماضي، حيث تم الانتهاء من أعمال الترميم بالطابق الأول للقصر بنسبة 90 %، والتي شملت ترميم حجرتي المدفأة، والنوم الرئيسية، و3 حجرات نوم فرعية، بالإضافة إلى ترميم الأرضيات المصنوعة من خشب الباركيه والحوائط غير المزخرفة والبانوهات المنتشرة على الحوائط، و كذلك ترميم العناصر الخشبية سواء كانت أبواب أو شبابيك وإحياء ألوانها، وجاري الآن البدء في أعمال ترميم الدور الأرضي.

وقصر الشناوي هو تحفة معمارية متميزة بناه محمد بك الشناوى بمدينة المنصورة وكان أحد أبرز أعضاء مجلس النواب وعضو في حزب الوفد وأحد أعيان المنصورة. وكان صديق مقرب للزعيم سعد باشا زغلول. وقد بنى هذا القصر عام 1928 على مساحة 4164 بواسطة نخبة متميزة من المهندسين والعمال الإيطاليين.

ويتكون القصر من بدروم ودور أرضى وأول يربط بينهما سلم من الخشب المعشق الذي تم استيراده بأكمله من إيطاليا، وقد صمم القصر على الطراز الإيطالى بواجهات تنتمي للعمارة الأوروبية شبيهه بملامح عمارة البحر المتوسط.
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وزارة الاثار قطع اللحم قصر الشناوي صورة النيابة الإدارية المنصورة

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