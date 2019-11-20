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"بفستان أبيض" غادة إبراهيم تتألق على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 11:04 م
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غادة ابراهيم
غادة ابراهيم
اسماء زقزوق
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حضرت الفنانة غادة إبراهيم مساء اليوم الأربعاء حفل افتتاح فعاليات اليوم الأول مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بمنطقة الجيزة في دار الأوبرا المصرية، والمقامة على خشبة المسرح الكبير، في الفترة من 20 وحتى ال27 من شهر نوفمبر الجاري.

وظهرت غادة ابراهيم بفستان أبيض اللون مطرز بفصوص ماسية زاد من جمال طلتها، ووضعت ماكياج صارخ أبرز ملامحها وتتناسب مع الظهور فترة المساء، كما ارتدت شنظة رمادي لامعة تماشت مع الفستان، وتصفيف الشعر جاء ويفي بشكل مميز ومختلف ولون بني مميز.

كما قامت بارتداء فستان محتشم وأنيق من تصميم المصمم المصري هاني البحيري، وظهرت متألقة حيث ان الفستان مطرز بشكل أنيق، ووضعت ماكياج بسيط، كما صففت شعرها ناعم ومتطاير.

شهدت هذه الدورة بحضور حضور كبير من النجوم حتى الآن، منهم يسرا ولبلبة وحلا شيحة، حسن الرداد، هنا زاهد شيكو، خالد انور، خالد الصاوي وزوجته ونور وأحمد داوود وعلاء رشدي، احمد فهمي وزوجته، احمد حلمي ومني، درة، شريف سلامة وداليا مصطفى، احمد حاتم، روجينا وأشرف زكي، منة شلبي .

تعد هذه الدورة لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي إهداء لروح الراحل يوسف شريف رزق الله والذي كان يعمل مديراً فيناً للمهرجان، حيث حملت هذه الدور اسمه.

يقوم كلاً من النجوم دينا الشربيني، أحمد داوود، هال، الصاوي تقديم حفل الافتتاح الذي يتم إقامته على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

يقوم المهرجان بمنح جائزة فاتن حمامة التقديرية لكلاً من المخرج المصري شريف عرفة، مخرج الرسوم المتحركة والممثل والسيناريست تيري جيليام، كما تمنح الفنانة المصرية منة شلبي جائزة فاتن حمامة للتميز.

يشمل برنامج مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الواحدة والأربعين عرض لمائة وخمسين فيلم يتنوع ما بين الأفلام التسجيلية القصيرة و الأفلام الروائية الطويلة، وينفرد بعرض ما يقارب من ثلاثين فيلما من الأفلام الدولية والعالمية.

وتتميز الدورة ال41 من المهرجان اقامة النسخة الثانية من "أيام القاهرة لصناعة السينما" والتي تمنح المحترفين فرصة للشراكة مع المجتمع السينمائي الدولي من خلال حضور الندوات والورش الخاصة والمناقشات السينمائية الهامة، كما تقدم فرصة جيدة وجوائز ذات قيمة في مشاريع الأفلام في مرحلتين هما "مرحلة التطوير، ومرحلة ما بعد الإنتاج" تصل قيمة هذه الجوائز إلى 200 ألف دولار، وذلك في الفترة من 21 إلى 26 من نوفمبر الجاري.
















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