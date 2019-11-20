استعراض أسماء أبو اليزيد وتكريم شريف عرفة ومنة شلبي وتيري جيليام.. أبرز فاعليات مهرجان القاهرة

انطلق حفل افتتاح الدورة ال٤١ من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى مساء اليوم الأربعاء على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور لفيف من نجوم الفن في مصر والعالم.





وقدم الحفل، الذي أخرجه هشام فتحي، ونقلته قناة dmc على الهواء مباشرة، كل من الفنانين أحمد داوود ودينا الشربيني وخالد الصاوي، وقدمت الفنانة الشابة أسماء أبو اليزيد استعراض راقص خلال الحفل.





وشهد الحفل منح جائزة فاتن حمامة التقديرية، لكلا من المخرج شريف عرفة، والممثل وكاتب السيناريو ومخرج الرسوم المتحركة تيري جيليام، الذي حصل على جائزة البافتا وترشحت أفلامه وفازت بجوائز أوسكار وجولدن جلوب، إلى جانب منح جائزة فاتن حمامة للتميز للفنانة المصرية منة شلبي.





تُقام فاعليات الدورة ال٤١ من مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، في الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر الجاري، برئاسة المنتج محمد حفظي، وتحمل اسم مديره الفني الراحل يوسف شريف رزق الله، وتحل السينما المكسيكية ضيف شرف بالمهرجان.





ويضم برنامج عروض المهرجان ١٥٠ فيلم، ما بين روائي طويل وتسجيلي وقصير، وينفرد بالعروض العالمية والدولية الأولى لقرابة ٣٠ فيلم، وتشهد الدورة ال٤١ إقامة النسخة الثانية من "أيام القاهرة لصناعة السينما" التي توفر للمحترفين فرصا للشراكة والتشبيك مع المجتمع السينمائي الدولي، وحضور الندوات والورش والحلقات النقاشية، وتقدم جوائز قيمة لمشاريع الأفلام في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج تصل قيمتها إلى 200 ألف دولار، وذلك في الفترة من 21 الى 26 نوفمبر الجاري.