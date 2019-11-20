عميد آداب المنصورة يكشف أسباب حريق الجامعة

كشف الدكنور رضا سيد أحد عميد كلية آداب جامعة المنصورة عن نشوب حريق محدود بمنور مبنى تحت التشطيب بكلية آداب جامعة المنصورة، وتم السيطرة عليه دون وقوع أي إصابات.



وكشفت المعاينة أن سبب الحريق هو قيام العمال القائمين بالعمل بالمبني بترك موتور المياه يعمل منذ الصباح في المنور وكان بجواره مخلفات ورق وكسر خشب ونتيجة السخونة اندلع الحريق وتم السيطرة عليه.





وعلي الفور تم استدعاء سيارات الحماية المدنية والإطفاء للتأكد من السيطرة الكاملة على الحريق.