Advertisements
Advertisements
Advertisements

عميد آداب المنصورة يكشف أسباب حريق الجامعة

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 10:54 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
محمد كشك
Advertisements
كشف الدكنور رضا سيد أحد عميد كلية آداب جامعة المنصورة عن نشوب حريق محدود بمنور مبنى تحت التشطيب بكلية آداب جامعة المنصورة، وتم السيطرة عليه دون وقوع أي إصابات.

وكشفت المعاينة أن سبب الحريق هو قيام العمال القائمين بالعمل بالمبني بترك موتور المياه يعمل منذ الصباح في المنور وكان بجواره مخلفات ورق وكسر خشب ونتيجة السخونة اندلع الحريق وتم السيطرة عليه.


وعلي الفور تم استدعاء سيارات الحماية المدنية والإطفاء للتأكد من السيطرة الكاملة على الحريق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر حريق جامعة المنصورة تعليم اداب المنصورة اخبار

أخبار تهمك

تردد قناة ’’تايم سبورت’’ الجديد الناقلة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم.. بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا

منذ يوم

يلا شوت TIME SPORT مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش مصر رابط EGYPT NOW

منذ يوم

يلا شوت لايف HD بث مباشر | مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا تحت 23 عامًا

منذ يوم

عاجل.. خطوة جديدة من الأهلي لضم رمضان صبحي نهائياً

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل - الخطيب يصدم الجماهير المصرية واحتمالية ابتعاده عن الساحة الرياضية

منذ يوم

مواعيد مباريات منتخب مصر الأوليمبي في أولمبياد طوكيو 2020

منذ حوالي 3 ساعات

أخبار برشلونة: البرسا يغدر بفالفيردي ويحدد بديله وميسي يطرد نجم الفريق ونيمار يخون برشلونة مجددًا ورحيل لاعب جديد

منذ 36 دقيقة

«كورة ستار ON TIME» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط مصر مباشر beIN SPORT يوتيوب

منذ يوم

المنتخب الأوليمبي يفضح الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

أولى طلبات مورينيو.. توتنهام يتحرك لضم نجم ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - ليفربول يتلقي خبرًا صادمًا بشأن إصابة محمد صلاح

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر يتراجع في أزمة صفقة كهربا

منذ حوالي 13 ساعة

الفجر الرياضي يكشف عن الثلاثي الأقرب لقيادة الفراعنة في أولمبياد 2020

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل من شركة "تذكرتي" بشأن مباراة مصر في نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عام Tazkarti

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

منذ يوم

موعد مباراة مصر وساحل العاج في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

منذ يوم

موضوعات متعلقة

عاجل.. حريق بمجمع المحاكم بالمنصورة

حريق بالمبنى الرئيسي في مستشفى أسيوط الجامعي (صور)

حريق بأشجار مديرية الصحة بأسيوط بسبب ارتفاع درجات الحرارة

إصابة 6 أشخاص في حريق مول تجاري بالدقهلية

الدفع بـ ١٢ سيارة إسعاف لنقل مصابي حريق مول تجاري في المنصورة

آخرهم مارجرجس بشبرا.. النيران تلتهم 3 كنائس والجاني ماس كهربائي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:48 م

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

عاجل - ليفربول يتلقي خبرًا صادمًا بشأن إصابة محمد صلاح

05:50 م

أخبار برشلونة: البرسا يغدر بفالفيردي ويحدد بديله وميسي يطرد نجم الفريق ونيمار يخون برشلونة مجددًا ورحيل لاعب جديد

10:45 م

موعد مباراة مصر وساحل العاج في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

07:52 م

أولى طلبات مورينيو.. توتنهام يتحرك لضم نجم ريال مدريد

08:17 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status