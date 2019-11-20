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نزيل بمستشفى سجن برج العرب: "باكل كل يوم لحمة وفراخ.. ومش محتاج فلوس" (فيديو)

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 11:02 م
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بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال أحد النزلاء بمستشفى سجن برج العرب، إنه متواجد في السجن منذ 3 شهور، بسبب توقيعه على وصل أمانة، لافتَا إلى أنه المعاملة في السجن "عشرة على عشرة".

وتابع النزيل بمستشفى سجن برج العقرب، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسي، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أنه عندما دخل السجن تم إدخاله إلى المستشفى لأنه كان مريضًا، واستمر في مستشفى السجن لمدة شهرين حتى تحسنت حالته الصحية.

ووجه حديثه للإعلامي أحمد موسى قائلًا: "انت حبيب الشعب، والناس كلها بتحبك، بس عايزك تدعي ليا، وتخلي الناس تدعي ليا، الحمد لله، المرض بتاع ربنا سبحانه وتعالي، وانا مبسوط إني بين إيدي ربنا".

وأضاف أن الأكل في السجن جيد للغاية، معقبًا: "باكل يوميًا لحمة وفراخ، ابني بيبعت ليا فلوس، وأنا مش محتاج للفلوس، أنا باكل وبشرب ببلاش، هشتري ليه".
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مستشفى سجن برج العرب صدي البلد سجن برج العرب توك شو أحمد موسى

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