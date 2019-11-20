تعرف على شروط وإجراءات زيارة السجين

وأضاف "خالد" لـ "الفجر" أن علي من يرغب في استخراج تصريح زيارة تقديم طلب للنيابة العامة يذكر فيه الأتي:

أولا: لابد من ذكر رقم القضية

ثانيا: مكان السجن المحتجز بداخلة

ثالثا: صفة القرابة أو العمل فالابناء والاشقاء وكذلك زملاء العمل وغيرهم يمكنهم زيارة المساجين.





ونوه "خالد" إلي أنه لا توجد قضايا أو جرائم تمنع المسجون من رؤية من يريد زيارته، مشيرا الي ان الاشخاص يحصلون علي هذا التصريح في اليوم ذاته من تقديم الطلب لاستخراجه.



ولاستعرض الزيارات الدورية وفقا للأحكام كالتالي:



أولا: خاص بالرجال وتصنف الي قسمين الاول: مرة كل شهر للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد أو المشدد.



ثانيا: مرة كل 3 أسابيع للمحكوم عليهم بالسجن أو الحبس مع الشغل.



ثانثا: خاص بالسيدات: مرة كل 3 أسابيع المحكوم عليهن أيًا كانت العقوبة.



ثالثا: المحبوسين احتياطيا: مرة واحدة أسبوعيًا، فى أى يوم من أيام الأسبوع عدا أيام الجمعة والعطلات الرسمية.

يتسأل بعض المواطنين عن كيفية استخراج التصاريح لزيارة المساجين، وحرصا من "الفجر"، علي تقديم الاجابات، صرح خالد ابراهيم دسوقي المحامي بالنقض والادارية والدستورية العليا حول هذا الصدد، قائلا: " يمكن الحصول علي تصريح لزيارة مسجون بطريقة سهلة ويجب أن يتم في الطلب المقدم ذكر الصلة بين المسجون والزائر".