أخبار برشلونة: البرسا يغدر بفالفيردي ويحدد بديله وميسي يطرد نجم الفريق ونيمار يخون برشلونة مجددًا ورحيل لاعب جديد

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الأربعاء 20 - 11 - 2019 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هى استعداد الفريق للمباريات المقبلة بعد التوقف الدولي للمنتخبات.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 20 - 11 - 2019 :-





- نجم برشلونة يقرر الانضمام إلى يوفنتوس





كشفت تقارير إسبانية حسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن اللاعب الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب وسط برشلونة اختار الانضمام إلى نادي يوفنتوس خلال فترة انتقالات يناير القادمة، وذلك بعد عدم الاعتماد عليه بشكل أساسي هذا الموسم من قبل مدربه ارنستو فالفيردي.





- بِعلم ميسي.. برشلونة يخون فالفيردي ويتفق مع المدرب الجديد





أشارت تقارير صحفية إلى أن الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو اقترب من تدريب نادي عملاق في بطولة الدوري الإسباني الممتاز خلال الفترة القادمة عقب رحيله عن تدريب نادي توتنهام الإنجليزي، واوضحت التقارير إلى أن ارنستو فالفيردي اقترب من الرحيل عن صفوف البارسا بعد النتائج السلبية التي يقدمها الفريق تحت قيادته هذا الموسم.





- ميسي يطلب من برشلونة طرد مدافع الفريق





أوضحت تقارير اسبانية حسب موقع "الدون بالون"، أن اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي طلب من إدارة نادي برشلونة رحيل مدافع الفريق الشاب توديبو في الميركاتو الشتوي المقبل، بسبب ضعف مستواه مع الفريق وعدم قدرته على إرتداء قميص النادي الكتالوني.





- نيمار يخون برشلونة ويطعن ميسي من الخلف





وجه البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ضربة قوية لبرشلونة خلال الفترة الحالية، وافاد موقع الدون بالون الإسباني، أن البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم فريق باريس سان جيرمان أبلغ والده بفتح محادثات مع ريال مدريد بالفترة الحالية.





- ميسي يلاحق رقم رونالدو التاريخي





يطارد ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة رقمًا آخر لكريستيانو رونالدو وبيليه اللذان يمتلكان 706 و757 هدفًا على التوالي في مسيرتهما، فيما يملك ميسي 682 هدف في مسيرته وسيحاول الوصول لأرقام الثنائي في الفترة القادمة، وكانت آخر اهداف ميسي في شباك منتخب الأوروجوياني خلال المباراة الودية التي جمعت بين المنتخبين خلال التوقف الدولي.





- مدرب جديد على طاولة برشلونة





اشارت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية إلى أن برشلونة قد يضع روبيرتو مورينو المدير الفني السابق لمنتخب إسباني على قائمة الترشحات ليكون بديلاً للمدرب الحالي فالفيردي، وذلك بعد رحيله عن تدريب الماتدور في الأيام الماضية وتعيين لويس انريكي مدرب البارسا السابق كمدرب للمنتخب الاسباني.





- برشلونة يقلب الطاولة في ملف أنسو فاتي





كشفت تقارير صحفية في إسبانيا بأن النادي الكتالوني يسارع في هذه الأيام من أجل تحسين وتجديد عقد اللاعب الشاب صاحب الـ17 عامًا، وذكرت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية بأن البارسا يسارع في عملية تجديد عقد فاتي (تحسينه ورفع قيمة كسر العقد)، ويريد أن يقوم بذلك في أسرع وقت ممكن.





- مفاجأة في مفاوضات برشلونة مع ميسي





اشارت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية إلى أن أبيدال ذكر معلومة خاطئة عندما قال بأنهم يتفاوضوا مع ميسي حول تجديد عقده، واضافت الصحيفة أن الحقيقة في فتح مفاوضات ميسي مع برشلونة وهو وجود محادثات فقط بين بارتوميو رئيس النادي مع والد ميسي ولا يزال من المبكر الحديث عن تمديد عقد اللاعب.



