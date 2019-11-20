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شريف عرفة: "أتمنى أن أفضل في البلاتوه أشتغل لآخر يوم في عمري"

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 10:43 م
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شريف عرفة
شريف عرفة
هبة أحمد
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أعرب المخرج شريف عرفة عن سعادته بتكريمه في الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائى.

وقال شريف في لقاء تليفزيوني على هامش افتتاح الدورة 41 من المهرجان، أثناء استيلامه جائزة فاتن حمامة التقديرية :"صعب أوى إن الواحد يعرف يتكلم، الاستقبال أهم حاجة حصلتلى في حياتي، لازم امسك ورق عشان اتكلم، لأنى مش موهوب أوى في الكلام، مش واخد على إنى أقف في الإضاءة، بحب أقف ورا الكاميرا".

وتابع شريف قائلاً:"لازم أشكر ربنا على الظروف اللى جتلى من أول بيتى، واخويا المخرج الكبير سعد عرفة اللى علمنى وأنا في سن صغير ايه ازاى أقف قدام الكاميرا ".

ووجه شريف الشكر لمن وقف بجانبه من المخرجين والفنانين حيث شكر كلاً من حسن الإمام، عاطف سالم، محمد خان، الفنان محمود مرسي، وماهر عواد الذي ترك وظيفته في الخليج للعمل معه، وصرح انه عمل العديد من الأفلام معه، لكن لم تكتب لهذه الأفلام النجاح، إلى أن ظهر له وحيد حامد، الذي قام بتشجيعه ومساندته، قائلاً:"عملنا أفلام ممكن تكون السبب في الوقفة دى دلوقت"، وأضاف قائلاً:"بشكر كل من آمن بيا".
ووجه الشكر للعديد من النجوم من بينهم عادل إمام، يحيي الفخراني، يسرا، الفنان الراحل أحمد ذكي، وشكر أيضًا المؤلفين ، المنتجين".

ووجه شريف الشكر إلى زوجته قائلاً:" لازم اشكر كل اللى استحملونى في مشوار حياتى، وخصوصًا زوجتي، اللى بالحب والعقل غيرت كتير فيا، وبقول لبناتي وابني انهم اغلي حاجة عندي، ونفسي اسيبلهم اسم يفتخروا به طوال حياتهم ".

ووجه الشكر إلى رئيس المهرجان محمد حفظي، وتابع قائلاً:"اتمنى لآخر يوم في عمري إن أفضل في البلاتوه اشتغل، لأن ده اللى بيسعد أى فنان".

وأقيمت فعاليات الدورة ال 41 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولي اليوم الاربعاء،ومستمرة إلى يوم29 نوفمبر الحالى، ويُقام المهرجان برئاسة المنتج محمد حفظي، وتهدى هذه الدورة إلى روح الراحل المخرج يوسف شريف رزق الله، وقدم حفل الافتتاح كلاً من الفنانين خالد الصاوي، ودينا الشربيني، وأحمد داوود،وسيمنح المهرجان أيضًا جائزة فاتن حمامة التقديرية، في حفل الافتتاح، لكلا من المخرج شريف عرفة، والممثل وكاتب السيناريو ومخرج الرسوم المتحركة تيري جيليام، ، كما منح جائزة فاتن حمامة للتميز للفنانة منة شلبي.
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