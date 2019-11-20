بعد اصطياد "بهلول".. وائل الإبراشي: العالم كله مهتم (فيديو)

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن هناك مجموعة من الصور تم تداولها للقرش الحوتي "بهلول" وهو منقول على سيارة نقل على طريق السويس، لافتَا إلى أن هذا القرش يعد من أكبر أنوع الأسماك، ويعتبر نادر إلى حد ما.



وتابع "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأربعاء: " ازاي يتم نقله على سيارة نقل بهذا الشكل، وازاي يتم اصطياد هذا النوع من الأسماك النادرة، العالم كله مهتم بهذا الأمر، ومن المؤكد أن هذا القرش في طريقه للبيع".



هذا وعلق الدكتور محمد إسماعيل، الخبير البيئي، خلال تصريحات صحفية سابقة، على تداول صور لاصطياد القرش "بهلول" ونقله إلى سوق العبور لبيعه، قائلًا: "مثل هذه الصور تشوه صورة البلد خارجيًا، خاصة أن مصر وقعت على اتفاقيات دولية للحفاظ على القرش والكائنات البحرية المهددة بالانقراض، وتداول هذه الصور مشكلة كبيرة لمصر".

