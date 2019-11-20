ننشر حركة تداول السفن بميناء دمياط

استقبلت هيئة ميناء دمياط، اليوم الاربعاء، 3 سفن حاوبات و5 سفن بضائع عامة، بينما غادر 3 سفن حاويات و8 سفن بضائع عامة، ووصل اجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 19 سفينة.



كما شملت حركة الصادر من البضائع العامة 5000 طن يوريا و1293 طن نترات أمونيوم و380 طن رمل.



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 7247 طن قمح و1093 طن خشب و7138 طن خرده و26000 طن ذرة، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 309 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 507 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1641 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 152850 طنا، بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القكاع الخاص 59529 طنا.



كما غادر الميناء 3 قطار بحمولة إجمالية 3894 طن قمح، وعدد 902 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 51724 من البضائع العامة منها 94 سيارة نقل محملة بـ4508 طن قمح.