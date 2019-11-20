Advertisements
Advertisements
Advertisements

إسترداد 514 فدان من أملاك الدولة بحى البساتين

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 10:33 م
Advertisements
الحملة
الحملة
Advertisements
قام رئيس حي البساتين اللواء محمود ضياء الدين باستكمال الجولات الميدانية بهدف استرداد اراضي الدولة المنهوبة خلال العقود الماضية.

وقاد الحملة رئيس حي البساتين، يرافقه مأمور قسم شرطة البساتين وشرطه المرافق ومديري منطقة الإسكان والمتابعة الميدانية وقوة أمنية تحسباً لاى أعمال شغب قد تحدث أثناء تطبيق القانون.

وقال ضياء الدين، انه يتم تنفيذ القانون على الجميع دون محاباه تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية، معتبرا انه خلال الجولة الأخيرة لحي البساتين تم استرداد عدد ٦ حالات ارتباطا بمعاينتها على الطبيعة وتبين خلوها من جميع مظاهر التعدي او وضع اليد.

وتابع: "الأمر الذي أوجب استردادها وتقدر مساحتها ٥١٤ فدان اي مايعادل ٢١٥٨٨٠٠ متر مربع"، وذلك فى إطار تنفيذ الموجة الرابعة عشر لاسترداد أراضي أملاك الدولة المتعدي عليها بواسطة بعض المواطنين.
إسترداد 514 فدان من أملاك الدولة بحى البساتين
إسترداد 514 فدان من أملاك الدولة بحى البساتين
إسترداد 514 فدان من أملاك الدولة بحى البساتين
إسترداد 514 فدان من أملاك الدولة بحى البساتين
إسترداد 514 فدان من أملاك الدولة بحى البساتين
إسترداد 514 فدان من أملاك الدولة بحى البساتين
Advertisements

الكلمات المفتاحية

قسم شرطة حى البساتين القيادة السياسية الجولات الميدانية اراضي الدولة

أخبار تهمك

تردد قناة ’’تايم سبورت’’ الجديد الناقلة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم.. بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا

منذ يوم

عاجل - ليفربول يتلقي خبرًا صادمًا بشأن إصابة محمد صلاح

منذ حوالي 6 ساعات

قرار عاجل من شركة "تذكرتي" بشأن مباراة مصر في نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عام Tazkarti

منذ حوالي 5 ساعات

مواعيد مباريات منتخب مصر الأوليمبي في أولمبياد طوكيو 2020

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. خطوة جديدة من الأهلي لضم رمضان صبحي نهائياً

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل - الخطيب يصدم الجماهير المصرية واحتمالية ابتعاده عن الساحة الرياضية

منذ يوم

«كورة ستار ON TIME» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط مصر مباشر beIN SPORT يوتيوب

منذ يوم

أخبار برشلونة: البرسا يغدر بفالفيردي ويحدد بديله وميسي يطرد نجم الفريق ونيمار يخون برشلونة مجددًا ورحيل لاعب جديد

منذ 37 دقيقة

أولى طلبات مورينيو.. توتنهام يتحرك لضم نجم ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شوت لايف HD بث مباشر | مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا تحت 23 عامًا

منذ يوم

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

منذ يوم

موعد مباراة مصر وساحل العاج في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

منذ يوم

المنتخب الأوليمبي يفضح الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. رينيه فايلر يتراجع في أزمة صفقة كهربا

منذ حوالي 13 ساعة

الفجر الرياضي يكشف عن الثلاثي الأقرب لقيادة الفراعنة في أولمبياد 2020

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شوت TIME SPORT مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش مصر رابط EGYPT NOW

منذ يوم

موضوعات متعلقة

القبض على 8 من مثيري الشغب أثناء حملة إزالة تعديات مخالفة في الإسكندرية

لجنة استرداد الأراضي: استرداد مليون و100 ألف فدان أراضي زراعية

استرداد 1070 فدانا من أراضي أملاك الدولة بصحراء دير مواس

محافظ بني سويف: نجحنا في استرداد 20 ألفا و310 فدادين من أراضي الدولة (صور)

محافظ الجيزة: استرداد 11 ألف متر أراضي أملاك الدولة بالموجة الثالثة عشر‎

متحدث لجنة استرداد الاراضي يكشف التفاصيل الكامله لتقنين الاراضي المخالفة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:48 م

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

أخبار برشلونة: البرسا يغدر بفالفيردي ويحدد بديله وميسي يطرد نجم الفريق ونيمار يخون برشلونة مجددًا ورحيل لاعب جديد

10:45 م

عاجل - ليفربول يتلقي خبرًا صادمًا بشأن إصابة محمد صلاح

05:50 م

موعد مباراة مصر وساحل العاج في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

07:52 م

أولى طلبات مورينيو.. توتنهام يتحرك لضم نجم ريال مدريد

08:17 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status