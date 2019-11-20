إسترداد 514 فدان من أملاك الدولة بحى البساتين

قام رئيس حي البساتين اللواء محمود ضياء الدين باستكمال الجولات الميدانية بهدف استرداد اراضي الدولة المنهوبة خلال العقود الماضية.





وقاد الحملة رئيس حي البساتين، يرافقه مأمور قسم شرطة البساتين وشرطه المرافق ومديري منطقة الإسكان والمتابعة الميدانية وقوة أمنية تحسباً لاى أعمال شغب قد تحدث أثناء تطبيق القانون.





وقال ضياء الدين، انه يتم تنفيذ القانون على الجميع دون محاباه تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية، معتبرا انه خلال الجولة الأخيرة لحي البساتين تم استرداد عدد ٦ حالات ارتباطا بمعاينتها على الطبيعة وتبين خلوها من جميع مظاهر التعدي او وضع اليد.





وتابع: "الأمر الذي أوجب استردادها وتقدر مساحتها ٥١٤ فدان اي مايعادل ٢١٥٨٨٠٠ متر مربع"، وذلك فى إطار تنفيذ الموجة الرابعة عشر لاسترداد أراضي أملاك الدولة المتعدي عليها بواسطة بعض المواطنين.