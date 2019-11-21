بعد صابرين.. أزهري يكشف سبب خلع الفنانات للحجاب



وبسؤال الفجر للدكتور عبدالله رشدى، أحد علماء الأزهر الشريف، عن سبب لجوء بعض الفنانات لخلع الحجاب بعد إرتدائه، أجاب قائلا: "مثل هذه الأمور تثير البلبلة والإنسان بطبعه فضولى لذلك تجدهم يبحثون مرارا وتكرارا عن سبب خلع الفنانة للحجاب".



وتابع "رشدي": "مافعلته الفنانة صابرين معصية ومخالفة لأمر الله حيث أمر الله سبحانه وتعالى المرأة بستر العورة، وكما أوصى النبى صلى الله عليه وسلم بستر سائر الجسم ماعدا الوجه والكفين".



وكشف عن سبب رجوع بعض الفنانات بعد ارتداء الحجاب، قائلا:"القلوب بطبعها تتقلب والنفس تضعف وتميل للمعصية ولاشك فى أن الظهور على الشاشة أغراها بترك الحجاب"، متابعا:"ممكن يتقالها فى دور كويس ممكن تعمليه أو أن هناك دور سينمائى ينتظرها وهو مادفعها لهذه المخالفة".



ما فعلته صابرين حرية شخصية

وفى السياق ذاته قال الدكتور أحمد مجدى حجازي، أستاذ علم الإجتماع بجامعة القاهرة، ما فعلته الفنانة صابرين، قائلا:"هذه حرية شخصية ولا يصح لن أن نتدخل فيها ولا شك في أن الدين الإسلامي حث على الحرية وترك الحديث عن الغير لأنه فيه مخالفة دينية".



وطالب خبير علم الاجتماع، بترك صابرين ومافعلته أمام الله فهى التى ستحاسب ولن يحاسب أحد عنها.



منذ أيام قليلة، أعلنت الفنانة صابرين، خلعها للحجاب في واقعة ليست جديدة على الوسط الفنى حيث سبقها فنانات كثر آخرهم الفنانة حلا شيحة.وأثارت صابرين جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتردد اسمها كثيرا خلال الأيام الماضية، خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي ترتدى فنانة الحجاب وتخلعه.