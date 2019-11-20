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حركة تغيير تهزر عرش المحافظين.. و10 وزراء على الأقل مهددون بالرحيل

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 10:30 م
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المهندس مصطفى مدبولي
المهندس مصطفى مدبولي
هدير محمود
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خلال الساعات القليلة الماضية، أصبح الشارع المصري في حالة ترقب شديدة، حول ما يُثار في الإعلام بشأن حركة تغييرات جديدة في حكومة المهندس مصطفى مدبولي، والتي تطال أيضًا عدد من المحافظين.

تجديد الدماء هو السبب الرئيسي الذي يدفع البرلمان والرئيس السيسي، لحركة تغييرات جديدة خلال الأيام القليلة الماضية، ويأتي ذلك بدون أي تكهنات حول أسماء مرشحة حتى الآن.

 

مصدر: رئيس الوزراء يعقد اجتماعات مع المرشحين الجدد

وأعلنت مصادر عن حركة تغيرات وزارية مرتقبة وحركة محافظين ونواب محافظين، مؤكدة أن المهندس مصفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يعقد سلسلة اجتماعات متتالية؛ لإجراء تقييمات للوزراء المرشحين الجدد، وكذلك المحافظين؛ لتحقيق إختيار افضل العناصر التي تتناسب مع مراحل التنمية الشاملة والمستدامة التي تقوم بها الدولة، وتحقيق متطلبات المجتمع المصري.

 

10 وزراء مهددون بالرحيل من مناصبهم

وقالت المصادر إن رئيس مجلس الوزراء يعقد الاجتماعات داخل أحد الفنادق بالقاهرة، وكان أبر الوزراء المهددون بالرحيل من مناصبهم: "وزير الصناعة، وزيرة التضامن الاجتماعي، وزير الزراعة، وزير التموين، وزيرالبيئة، وزيرالتعليم العالي، وزير القوى العاملة، وزير السياحة، وزيرة الصحة".

 

حركة تغيرات تهز عرش المحافظين

ولفت المصدر إلى حركة تغيير جديدة للمحافظين، تسبق التعديل الوزاري المرتقب بأيام، مشيرًا إلي أن أبرز الراحلين هم: "محافظ أسوان ، محافظ بني سويف ، محافظ الأقصر، محافظ البحر الأحمر"، وتغييرهم بمحافظين لديهم خبرة واسعة في القضايا المجتمعية والسياسية والإدارية والاقتصادية، التي تحرص على حق المواطن في حياة آمنة.

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