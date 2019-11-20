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حظر الطبول واللافتات.. أوراوا يضع قائمة محظورات للجماهير الهلالية قبل نهائي دوري أبطال آسيا

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 10:32 م
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الهلال وأوراوا ريد
الهلال وأوراوا ريد
أميرة فطيم
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كشف نادي أوراوا ريد الياباني عن قائمة محظورات خاصة بجماهير الهلال التي ستتواجد في ملعب ساتياما، يوم الأحد الموافق 24 نوفمبر 2019؛ لتشجيع فريقها في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

وأعلن نادي أوراوا عبر موقعه الرسمي، عن السماح لجماهير الهلال بدخول المدرجات الخاصة بهم قبل ساعتين من موعد اللقاء.

وأوضح النادي الياباني أن قائمة محظورات الجماهير الهلالية تتضمن منع جماهير الأزرق من وضع الشعارات واللافتات التي تدعم فريقها في الملعب، إلى جانب حظر حمل مظلات المطر لأنها من الممكن أن تسبب الضرر للآخرين.

وأضاف أوراوا إلى قائمة الممنوعات استخدام الأبواق و الفوفوزيلا ومعدات الصوت كمكبرات الصوت والميكروفونات إلى جانب منع استخدام الليزر، حفاظا على تركيز اللاعبين خلال المباراة.

كما يحظر على الجماهير الهلالية استخدام الطبول في الممرات وبهو الملعب، وحمل الأشرطة الورقية أيضا داخل المدرجات.

وشدد الفريق الياباني على أنه بعد دخول المشجعين للمدرجات لن يتمكنوا من الخروج والدخول مرة أخرى.

وحقق الهلال فوزا ثمينا في مباراة الذهاب بهدف نظيف أحرزه البيروفي أندريه كاريلو بعدما استغل تمريرة رائعة من محمد البريك، ليضعها في شباك أورارا، عند الدقيقة 60.

ومن المقرر أن يقام لقاء العودة، في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت القاهرة، والثانية عشر بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة الواحدة بتوقيت أبو ظبي، والساعة التاسعة بتوقيت جرينتش.

وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لمباريات دوري أبطال آسيا.
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