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أحمد الصاوي: المحضر هو الإمبراطور.. إما أن يحيي الحكم أو يميته

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 10:30 م
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الدكتور أحمد الصاوي
الدكتور أحمد الصاوي
أمنية فوزي
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قال الدكتور أحمد الصاوي، أستاذ المرافعات، وعميد كلية حقوق القاهرة سابقًا، إن محضر المحكمة يسجل في محضره ما يشاء، لافتًا إلى أنه لا يوجد أي رقابه عليه إلا ضميره، ويمكن أن يسجل على أساسه ما يشاء.

وأشار "الصاوي"، خلال حواره مع برنامج "الأفوكاتو"، الذي يقدمه الإعلامي أيمن عطا الله، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء اليوم الأربعاء، أن جهد القضاء بالكامل بجميع درجاته وعنائهم يتجه في النهاية إلى المحضر، الذي يملك الحكم كله.

وتابع عميد كلية الحقوق الأسبق: "المحضر إما أن يحيي الحكم أو يميته، وهو الإمبراطور".
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