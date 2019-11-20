مورينيو الحالم.. يختار خوض منافسة جديدة ويترك الأحلام بعيدًا





بدأ البرتغالي جوزيه مورينيو خطوة ومغامرة جديده في مسيرته التدريبية خلال الفترة القادمة مع نادي توتنهام الإنجليزي.





توتنهام يعلن إقالة بوتشيتينو والتعاقد مع مورينيو





وكان نادي توتنهام قد أعلن أمس الثلاثاء إقالة الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب الفريق من منصبه والتعاقد مع مورينيو ليتولى المهمة بدلا منه.





مورينيو يختار خوض منافسة جديده ويترك الأحلام بعيدا





ومثلما عودنا "سبشيال وان" فقد أختار أن يخوض مغامرة جديده في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز مع نادي توتنهام على الرغم أنه لم يحقق إنجازات قوية في الدوري بدلا من أن يختار تدريب نادي بايرن ميونخ الذي أظهر رغبة كبيرة في التعاقد معه وكان من الممكن أن يحقق بطولات أكثر من التي كان من الممكن تحقيقها مع توتنهام.





أرقام مورينيو طوال مسيرته كمدرب





ويستعرض موقع "الفجر" أرقام وبطولات جوزيه مورينيو مع كل الاندية التي عمل بها كمدرب كالآتي:





- الدوري الإنجليزي الممتاز





1- تشيلسي:





تولى مورينيو مهمة تدريب نادي تشيلسي مرتين في موسم 2004/2005 ثم في موسم 2013/2014 واستمر معهم حتى 17 ديسمبر 2015.





وخاض مورينيو 116 مباراة مع نادي تشيلسي طوال فترة تواجده بالنادي بمختلف البطولات وفاز في 77 مباراة وتعادل 20 مباراة بينما خسر 19 مباراة.





وفاز مورينيو بلقبين دوري إنجليزي مع نادي تشيلسي و 4 ألقاب كؤس منهم كأس الاتحاد وكأس الدرع الخيرية وكأسين رابطة إنجليزية.





2- مانشستر يونايتد





بينما تولى مورينيو مهمة تدريب نادي مانشستر يونايتد في موسم 2016 واستمر معهم حتى موسم 2018.





وقاد جوزيه اليونايتد في 64 مباراة وفاز في 37 مباراة ثم تعادل في 18 مباراة بينما خسر 9 مباريات فقط.





وحصد مورينيو 3 بطولات مع مانشستر يونايتد وهي كأس الدرع الخيرية وكأس الدوري الأوروبي وكأس الرابطة الإنجليزية.





- الدوري الإسباني الممتاز





1- ريال مدريد





تولي مورينيو قيادة نادي ريال مدريد في موسم 2010/2011 ورحل عن الفريق في موسم 2013.





وحصد جوزيه مورينيو مع نادي ريال مدريد 3 بطولات وهي الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني.





- الدوري البرتغالي الممتاز





أصبح مورينيو مدربا لنادي بورتو في موسم 2001 وظل في النادي حتى موسم 2004.





وفاز مورينيو بست ألقاب مع نادي بورتو وكانت بداية تألقه اللافتة في عالم التدريب وهي لقبين الدوري البرتغالي ولقب دوري أبطال أوروبا ولقب كأس البرتغال وكأس الاتحاد الأوروبي وكأس السوبر البرتغالي.





كما درب مورينيو نادي بنفيكا ونادي ليريا في البرتغال ولكنه لم يحصد معهم أي بطولات.





- الدوري الإيطالي





1- إنتر ميلان:





وتولى مورينيو مهمة تدريب نادي إنتر ميلان في موسم 2008 واستمر معهم حتى موسم 2010.





ولعب مورينيو 51 مباراة مع نادي إنتر ميلان خلال فترة تواجده في النادي وفاز في 31 مباراة وتعادل في 12 فيما خسر 8 مباريات.





وحصد مورينيو خمس بطولات مع نادي إنتر ميلان وهم لقبين دوري إيطالي ولقب دوري أبطال أوروبا ولقب سوبر إيطالي ولقب كأس إيطاليا.





منافسة جديدة تنظر مورينيو





وفي النهاية هل سيفوز مورينيو في التحدى الجديد مع نادي توتنهام أم سيشعر بالندم والحسره على تركه للأحلام والبطولات في الدوري الألماني.





ترتيب نادي توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز





ويتواجد نادي توتنهام في المركز الرابع عشر من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 14 نقطة من أصل 12 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.



