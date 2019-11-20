بعد تداول صور لبيع قرش في سوق العبور.. خبير بيئي: أمر يشوه صورة مصر خارجيًا

قال الدكتور محمد إسماعيل، الخبير البيئي، على تداول صور لاصطياد القرش "بهلول" ونقله إلى سوق العبور لبيعه، قائلًا: " مثل هذه الصور تشوه صورة البلد خارجيًا، خاصة أن مصر وقعت على اتفاقيات دولية للحفاظ على القرش والكائنات البحرية المهددة بالانقراض، وتداول هذه الصور مشكلة كبيرة لمصر".



وتابع الخبير البيئي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأربعاء، أن هناك مدينة في الفلبين تحت خط الفقر، وكان متوسط دخل المدينة بالكامل يقدر بـ5آلاف دولار، وعندما ظهر بها القرش الحوتي فيها "بهلول" تحول دخل المدينة بعد عام واحد فقط لـ50 مليون دولار في العام، من خلال الترويج للسياحة بالسباحة مع القرش الحوتي.



ولفت إلى أن هذا القرش يتميز بحجمه الكبير، والسباحة معه آمنة للغاية، معقبًا: "اصطياد هذا الكائن المهدد بالانقراض لبيعه في سوق العبور، مؤسف جدًا، وهذه ليست المرة الأولى".



وأشار إلى أن الأبحاث العالمية تؤكد بأن أسماك القرش بها أنوع من السميات ولا ينصح بأكلها، لأن لحم سمك القرش ضار للإنسان، وقد يسبب الكثير من الأمراض مثل التأثير على الذكورة.

