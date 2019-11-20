Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد تداول صور لبيع قرش في سوق العبور.. خبير بيئي: أمر يشوه صورة مصر خارجيًا

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 10:25 م
Advertisements
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
قال الدكتور محمد إسماعيل، الخبير البيئي، على تداول صور لاصطياد القرش "بهلول" ونقله إلى سوق العبور لبيعه، قائلًا: " مثل هذه الصور تشوه صورة البلد خارجيًا، خاصة أن مصر وقعت على اتفاقيات دولية للحفاظ على القرش والكائنات البحرية المهددة بالانقراض، وتداول هذه الصور مشكلة كبيرة لمصر".

وتابع الخبير البيئي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأربعاء، أن هناك مدينة في الفلبين تحت خط الفقر، وكان متوسط دخل المدينة بالكامل يقدر بـ5آلاف دولار، وعندما ظهر بها القرش الحوتي فيها "بهلول" تحول دخل المدينة بعد عام واحد فقط لـ50 مليون دولار في العام، من خلال الترويج للسياحة بالسباحة مع القرش الحوتي.

ولفت إلى أن هذا القرش يتميز بحجمه الكبير، والسباحة معه آمنة للغاية، معقبًا: "اصطياد هذا الكائن المهدد بالانقراض لبيعه في سوق العبور، مؤسف جدًا، وهذه ليست المرة الأولى". 

وأشار إلى أن الأبحاث العالمية تؤكد بأن أسماك القرش بها أنوع من السميات ولا ينصح بأكلها، لأن لحم سمك القرش ضار للإنسان، وقد يسبب الكثير من الأمراض مثل التأثير على الذكورة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

توك شو أخبار مصر

أخبار تهمك

يلا شوت لايف HD بث مباشر | مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا تحت 23 عامًا

منذ يوم

يلا شوت TIME SPORT مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش مصر رابط EGYPT NOW

منذ يوم

الفجر الرياضي يكشف عن الثلاثي الأقرب لقيادة الفراعنة في أولمبياد 2020

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراة مصر وساحل العاج في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

منذ يوم

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

منذ يوم

أولى طلبات مورينيو.. توتنهام يتحرك لضم نجم ريال مدريد

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل - الخطيب يصدم الجماهير المصرية واحتمالية ابتعاده عن الساحة الرياضية

منذ يوم

المنتخب الأوليمبي يفضح الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

أحمد موسى يُفجر مفاجأة حول جنسية عمرو واكد الإسرائيلية (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. خطوة جديدة من الأهلي لضم رمضان صبحي نهائياً

منذ 36 دقيقة

مواعيد مباريات منتخب مصر الأوليمبي في أولمبياد طوكيو 2020

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل - ليفربول يتلقي خبرًا صادمًا بشأن إصابة محمد صلاح

منذ حوالي 5 ساعات

تردد قناة ’’تايم سبورت’’ الجديد الناقلة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم.. بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا

منذ يوم

عاجل.. رينيه فايلر يتراجع في أزمة صفقة كهربا

منذ حوالي 13 ساعة

قرار عاجل من شركة "تذكرتي" بشأن مباراة مصر في نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عام Tazkarti

منذ حوالي 4 ساعات

«كورة ستار ON TIME» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط مصر مباشر beIN SPORT يوتيوب

منذ يوم

موضوعات متعلقة

كلاكيت تاني مرة.. ظهور القرش الحوتي "بهلول" بمياه البحر الأحمر

شاهد.. القرش الحوتي "بهلول" يعود من جديد للبحر الأحمر.. "ورئيس جمعية الإنقاذ": ظاهرة نادرة تنشط السياحة (صور)

ظهور جديد للقرش الحوتي جنوب مدينة الغردقة (صور)

عاجل.. ننشر أول فيديو لظهور القرش الحوتي "بهلول" بمياه البحر الأحمر

شاهد.. "سائحو البحر الأحمر" يلتقطون صورا مع القرش الحوتي بالغردقة (فيديو)

الإنقاذ البحري: ظهور القرش الحوتي "بهلول" جنوب الغردقة.. والسائحون سعداء به (صور)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:48 م

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

عاجل - ليفربول يتلقي خبرًا صادمًا بشأن إصابة محمد صلاح

05:50 م

مواعيد مباريات منتخب مصر الأوليمبي في أولمبياد طوكيو 2020

08:00 م

أولى طلبات مورينيو.. توتنهام يتحرك لضم نجم ريال مدريد

08:17 م

موعد مباراة مصر وساحل العاج في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

07:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status