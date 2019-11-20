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أسعار النفط تتعافي بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء.. و"برنت" يعود لمستوي 62 دولار
الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 10:18 م
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وكالات
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تعافت أسعار النفط بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، بعد الإعلان عن ارتفاع مخزونات في الولايات المتحدة بأقل من التقديرات لتصعد بنحو 1.4 مليون برميل، مع استقرار الإنتاج عند مستوى 12.800 مليون برميل يومياً.
وارتفع سعر العقود الأجلة لخام نايمكس الأمريكي بنحو 3.4 بالمائة ليسجل 57.11 دولار للبرميل، وارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يناير بنحو 2.6 بالمائة مسجلاً 62.44 دولار للبرميل.
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