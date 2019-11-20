أسعار النفط تتعافي بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء.. و"برنت" يعود لمستوي 62 دولار





تعافت أسعار النفط بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، بعد الإعلان عن ارتفاع مخزونات في الولايات المتحدة بأقل من التقديرات لتصعد بنحو 1.4 مليون برميل، مع استقرار الإنتاج عند مستوى 12.800 مليون برميل يومياً.



