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طبيب منتخب تونس يكشف حجم إصابة فرجاني ساسي ومدة غيابه عن الزمالك

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 10:22 م
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فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
علي نبوي
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كشف سهيل الشملي طبيب منتخب تونس حجم الإصابة التي تعرض لها فرجاني ساسي لاعب نسور قرطاج ونادي الزمالك والتي أجبرته على الخروج من مواجهة منتخب بلاده أمام غينيا الاستوائية.

وحقق منتخب تونس الفوز على مضيفه غينيا الاستوائية بهدف نظيف في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، والتي شهدت خروج لاعب الزمالك بسبب الإصابة.

وقال في تصريحات تلفزيونية :"اشتكى من ألام في العضلة الضامة، وخاض المباراة وأدى واجبه على أكمل وجه وعندما شعر بألام في العضلة خرج من الملعب".

وأضاف :"مدة الغياب بسيطة جدًا، ، قمنا بجميع الأمور اللازمة الخاصة بإراحة اللاعبين بسبب ضيق الوقت بين كلا المباراتين".

وتابع :"فرجاني ساسي لاعب مميز، ومن الممكن أن يشارك في مباراة الزمالك المقبلة أمام إنبي بالدوري".

وأتم حديثه :"فرجاني يحتاج للراحة ثم يعود مباشرة للمشاركة مع الزمالك في التدريبات بصفة طبيعية".

ويستعد الزمالك لمواجهة إنبي يوم الاثنين المقبل في الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الثاني على سلم ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط خلف بيراميدز صاحب الصدارة بنقطة وحيدة.
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