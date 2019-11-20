مهرجان القاهرة السينمائي يكشف أوزان الفنانين الحقيقة

بدأت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، منذ ساعات وشهد حضور ععد كبير من الفنانين الذين تألقوا بإطلالات مميزة أنيقة خطفت الأنظار على "الريد كاربت".



وكشف مهرجان القاهرة، أوزان الفنانين الحقيقية بعيدًا عن الفوتوشوب، حيث ظهر منهم زيادة وزن صدمت جمهوره، وظهر آخرين بخسارة وزن خطفت الأنظار، حيث ظهرت الفنانة عبير صبري، بزيادة وزن واضحة.



كما أطلت الفنانة إلهام شاهين، على "الريد كاربت"، خلال الأفتتاح بزيادة وزن واضحة، حيث ارتدت فستانًا بدلًا طويل جعل خصرها عريض، كما ظهرت الفنانة لبلبة بفستانًا طويل أبرز وزنها الزائد.



ومن النجمات التي ظهرن باوزان نحيفة خطفت الأنظار على "الريد كاربت"، الفنانة منه شلبي، فقد خطفت الأنظار بخسارة وزنها، حيث بدت نحيفة وتتميز بخصر نحيف، كما خطفت الأنظار بجمال إطلالتها.

كما ظهر الفنان خالد الصاوي، بزيادة وزن واضحه، افسدت إطلالته وعرضته لانتقاد من الجمهور.

بدات فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دروته 41، في دار الأوبرا المصرية، ويتضمن المهرجان على 150 فيلمًا عربيًا ودوليًا.