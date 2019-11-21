10 وزراء مهددون بالرحيل.. تعرف عليهم

حالة ترقب في الشارع المصري للتغيرات المتوقعة في الوزراء المحافظين، وذلك لتجديد وضخ دماء جديدة فى الحكومة المصرية والمحافظين خلال الأيام القليلة المقبلة.

- مصدر: رئيس الوزراء يعقد اجتماعات مع المرشحين الجدد

وقالت مصادر مطلعة، إن هناك حركة تغيرات وزارية مرتقبة وحركة محافظين ونواب محافظين، كما أكدت أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يعقد سلسلة اجتماعات متتالية لعمل تقييم للوزراء المرشحين الجدد، وكذلك المحافظين لاختيار أفضل العناصر التى تتناسب مع مراحل التنمية الشاملة والمستدامة التي تقوم بها الدولة وتحقيق متطلبات المجتمع المصري.

- 10 وزراء مهددون بالرحيل من مناصبهم

وأضاف، المصدر، إن رئيس مجلس الوزراء يعقد الاجتماعات داخل أحد الفنادق بالقاهرة، وأبرز هؤلاء الوزراء المهددون بالرحيل من مناصبهم: وزير الصناعة، وزير التضامن الاجتماعي، وزير الزراعة، وزير التموين، وزير البيئة، وزير التعليم العالي، وزير القوى العاملة، وزير السياحة ووزير الصحة.

- حركة تغييرات تهز عرش المحافظين

وأوضح المصدر، أن هناك أنباء عن حركة المحافظين الجدد، والمتوقع أن تحدث قبل التعديل الوزاري المرتقب بأيام، مشيرًا إلي أن أبرز الراحلين هم: محافظ أسوان، محافظ بني سويف، محافظ الأقصر، ومحافظ البحر الأحمر، وتغيرهم بمحافظين لديهم خبرة واسعة فى القضايا المجتمعية والسياسية والادارية والاقتصادية التي تحرص على حق المواطن في حياة آمنة.