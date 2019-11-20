إنتر ميلان يقطع الطريق على برشلونة في ضم مارتينيز

بدأ نادي إنتر ميلان الإيطالي في إجراءات الحفاظ على لاعبه الأرجنتيني لاوتار مارتينيز من خلال إقناعه بتجديد تعاقده مع النادي الإيطالي خلال الفترة القليلة المقبلة.



وتألق مارتينيز مع إنتر ميلان هذا الموسم حيث شارك في 12 مباراة نجح في إحراز 5 أهداف خلالهم وصناعة 5 أهداف أخرين.



وكشفت تقارير صحفية في إيطاليا بأن نادي إنتر ميلان يتطلع جاهدًا للإبقاء على مارتينيز في صفوف النيراتزوري، في ظل رغبة أكثر من نادي مهتم بالحصول على خدماته في مقدمتهم برشلونة.



وأفادت صحيفة "الكوريلو ديلو سبورت" الإيطالية فان نادي إنتر ميلان واثق من بقاء اللاعب الأرجنتيني في صفوفه لأطول فترة ممكنة.



وأضافت الصحيفة بأن ثقة إنتر ميلان في بقاء مارتينيز لأن عقده يسمح له برفع راتبه في نهاية كل موسم بشكل كبير.



وتابعت الصحيفة بأن إنتر ميلان أبلغ وكيل مارتينيز بعقد اجتماع خلال الفترة المقبلة لتجديد تعاقده مع النادي الإيطالي والإبقاء عليه ضمن صفوفه.



ويستعد إنتر ميلان لمواجهة مضيفه تورينو يوم السبت المقبل في إطار مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

ويحتل فريق إنتر ميلان المركز الثاني على سلم ترتيب الدوري الإيطالي "الكالتشيو" برصيد 31 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن يوفنتوس صاحب الصدارة.