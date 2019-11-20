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محمد حجازي: ألمانيا أدركت أن الاستقرار في مصر سينعكس على أوروبا

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 10:06 م
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السفير محمد حجازي
السفير محمد حجازي
كساب أحمد
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قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر خاضت معركة كبيرة بعد ثورة 30 يونيو، لاستعادة زخم العلاقات المصرية الألمانية، والمصرية الأوروبية عمومًا.

وأضاف "حجازي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الأربعاء، أن إقرار الحكومة الألمانية بعد ثورة 30 يونيو صفقة سيمنز بـ8 مليار يورو، كان هدفه مساعدة مصر في قطاع الطاقة، ليس هذا فقط بل تم توقيع اتفاقيات لتوطين صناعة الحفرات الألمانية في مصر، بالإضافة لعدد من الصناعات العسكرية.
وأشار إلى أن ألمانيا أدركت أن الاستقرار في مصر، سينعكس على ألمانيا وأوروبا بالاستقرار، وهو ما ذكرته المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل كثيرًا، وقامت بتوقيع عقود اقتصادية مع مصر، واستعادة العلاقات بين البلدين طبيعتها بشكل سريع.
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