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جامعة جدة تعلن شروط 28 وظيفة للجنسين.. والتقديم عبر هذا الرابط

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 09:52 م
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جامعة جدة - صورة أرشيفية
جامعة جدة - صورة أرشيفية
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جامعة جدة تعلن شروط 28 وظيفة للجنسين.. والتقديم عبر هذا الرابط

كشفت جامعة جدة عن توفّر 28 وظيفة للجنسين تحت بند التشغيل المباشر، وقالت جامعة جدة إن الحصول على الوظيفة يأتي عن طريق المسابقة الوظيفية لحملة المؤهلات العلمية والعملية المناسبة للوظائف المعلن عنها.

وطلبت جامعة جدة من الناجحين في المسابقة بتقديم كافة الأوراق الرسمية وشهادات الخبرة وذلك قبل اعتماد محضر المسابقة للتعيين على الوظيفة، موضحة عدة شروط لابد أن تتوافر في المتسابق، وهي

- يجب أن يحمل المتقدم الجنسية السعودية.

- ألا يكون المتقدم طالبًا منتظمًا بإحدى الكليات أو المدارس أو المعاهد الحكومية.

- يجب أن يكون غير محال للتحقيق أو المحاكمة في الوقت الحاضر.

- حسن السيرة والسلوك وطيب السمعة.

- التحقيق جيدًا بعد ملء البيانات لأنه فى حالة عدم صحة أي معلومة سوف يتم إلغاء الطلب.

- يجب أن يكون اسم المتقدم في مؤهلاته متطابق مع ما ورد في الهوية الوطنية حرفيًا.

- لن يتم قبول أى طلب ورقي يرد لجامعة جدة مباشرة.

- ألا يكون قد حكم عليه بحد شرعي أو بجريمة مخلة بالشرف والأمانة خلال الثلاث سنوات الأخيرة.

- ألا يكون قد فصل من خدمة الدولة لأسباب تأديبية خلال الثلاث سنوات الأخيرة.

- التقديم على الوظائف سوف يكون إلكترونيًا فقط على موقع جامعة جدة.

- حفظ صور المستندات المطلوبة على جهازه ويجب أن تكون بصيغة "PDF " ثم ارفاقها، وسوف يتم حذف أي طلب لم يتم فيه رفع المستندات بالشكل المطلوب.

رابط جامعة جدة للتقديم على الوظائف

وسيستمر التقديم لمدة أربع أيام بداية من اليوم 20 نوفمبر 2019، وعلى كل من تنطبق عليه الشروط السابقة 
الدخول إلى موقع جامعة جدة اضغط هنا، إليكم الوثائق المطلوبة للتقديم:

- صورة الهوية الوطنية.

- صورة من المؤهلات والبرامج التدريبية.

-  إرفاق شهادة معادلة المؤهل من وزارة التعليم، إذا كان المتقدم حاصلًا على المؤهل العلمي من خارج السعودية.

- صورة من شهادات الخبرة مصدقة من الغرفة التجارية.

- صورة من بيان مدد اشتراك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية "بالنسبة لخبرات القطاع الخاص" .

جامعة جدة تعلن شروط 28 وظيفة للجنسين.. والتقديم عبر هذا الرابط
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