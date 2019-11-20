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نجم أرسنال يرفض تجديد عقده من أجل الانضمام لبرشلونة

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 10:02 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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يرفض الحابوني بيير إيميريك أوباميانج مهاجم فريق أرسنال تجديد تعاقده مع النادي الإنجليزي خلال الفترة المقبلة، حسبما أشارت إليه تقارير صحفية إسبانية.

ويرتبط المهاجم الجابوني بعقد مع النادي الإنجليزي حتى صيف 2021، لكنه يرفض تمديد تعاقده مع النادي اللندني بسبب رغبته في الانضمام إلى النادي الكتالوني والذي يسعى هو الأخر للحصول على خدماته.

وبحسب ما ذكرته تقارير صحفية في إسبانيا فإن المهاجم الجابوني يرفض تجديد عقده مع أرسنال أملًا في الانتقال إلى صفوف برشلونة الإسباني.

ويسعى نادي برشلونة لتعزيز خط هجومه في نهاية الموسم الجاري لتعويض الأوروجوياني لويس سواريز الذي يدرك مسئولو النادي الكتالوني تراجع مستواه في ظل تقدمه في العمر.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "السبورت" الإسبانية فإن أوباميانغ يرفض التجديد مع أرسنال، وينتظر البارسا.

وأضافت الصحيفة بأن مهاجم الجابون ينتهي عقده الحالي مع أرسنال في عام 2021، يعرف اهتمام برشلونة بالتعاقد معه، وقبل اتخاذ قرار حول مستقبله، ينتظر تحرك البلاوجرانا من أجل ضمه.

وأشارت الصحيفة إلى اللاعب الجابوني محبوب من قبل الفنيين في النادي الكتالوني وهناك ترحيب بالتعاقد معه.

ويستعد نادي برشلونة لمواجهة مضيفه ليجانيس يوم السبت المقبل في إطار مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني "الليجا".

ويحتل برشلونة المركز الأول على سلم ترتيب الدوري الإسباني "الليجا" برصيد 25 نقطة بفارق الأهداف عن ملاحقه ريال مدريد الذي يأتي في المركز الثاني.
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