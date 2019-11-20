عاجل.. خطوة جديدة من الأهلي لضم رمضان صبحي نهائياً

بدأ مسئولو الأهلي مبكرا، التفاوض مع فريق هيدرسيفيلد الإنجليزي، للحصول على خدمات رمضان صبحي صانع ألعاب الفريق، بصورة نهائية خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتسعى إدارة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، للوصول لاتفاق رسمي مع هيدرسفيلد، لتخفيض المبلغ المطلوب للتنازل عن خدمات رمضان صبحي، وضمه بشكل رسمي قبل نهاية إعارته للمارد الأحمر، بعد المستوى الرائع الذي قدمه اللاعب في أمم إفريقيا تحت 23 سنة.

وكان نادي هيدرسفيلد تاون، قد حدد مبلغ 7 ملايين جنية إسترليني أي ما يعادل 145 جنيه مصري للاستغناء نهائيا عن جهود رمضان صبحي، وهو مايراه النادي الأهلي بالمبلغ الضخم، وطالب مسؤولو القلعة الحمراء، نظيره الإنجليزي بتخفيض المبلغ المطلوب إلى 4 ملايين جنيه إسترليني، من أجل إستمرار رمضان صبحي داخل التتش.

وكان الأهلي تعاقد مع رمضان صبحي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر بالعام الماضي مقابل 800 ألف دولار قبل أن يمد الإعارة لمدة عام مقابل مليون و600 ألف دولار.

يذكر أن رمضان صبحي صانع ألعاب الفريق والمنتخب الوطني الأوليمبي، عدة عروض خارجية أبرزها من الدوري الإيطالي، للعب ضمن صفوفها خلال بداية العام الجديد، وطلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، ضم رمضان صبحي بشكل نهائي، كونه أبرز العناصر الأساسية في الفريق.