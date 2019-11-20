دبلوماسي سابق: لقاء الرئيس الألماني بـ السيسي أمام باب سياراته دليل على قوة العلاقات

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن برنامج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لألمانيا على خلفية مشاركته في قمة "العشرين وأفريقيا" المنعقدة في برلين، كان برنامج متميزًا وهامًا، معقبًا: "تقريبًا الرئيس السيسي التقى بكافة قيادات الدولة الألمانية".



وأضاف "حجازي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الأربعاء، أن لقاء الرئيس الألماني بالرئيس السيسي على باب سياراته، أمام قصر الرئاسة الألمانية يعطي دلالة ورسالة على قوة العلاقات بين البلدين.



وأشار إلى أن الرئيس قدم مصر في قمة "العشرين وإفريقيا" كفرصة استثمارية واعدة، وقدم إفريقيا في أبهى صورها، من خلال حديثه على أن الاستثمار والتنمية هما الوسيلة الوحيد، للقضاء على الإرهاب والهجرة الغير شرعية في القارة السمراء.



وتابع أن الهجرة الغير شرعية تهدد ألمانيا وأوروبا، وعند فتح آفاق الحياة أمام أبناء القارة السمراء، لن يلجئوا الى الهجرة الغير شرعية لأوروبا.

