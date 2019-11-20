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الرجاء يهزم مالية كفر الزيات ويعمق جراحه بالقسم الثاني

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 09:59 م
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بوابة الفجر
سارة سالم
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نجح فريق الرجاء في الفوز علي مالية كفر الزيات في عقر داره بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما بالجولة الخامسة للمجموعة الثالثة بحري من دوري القسم الثاني.

تشكيل مالية كفر الزيات
حراسة المرمى :- عبد الحليم محمود

خط الدفاع :- عبدالله البلاط، وأحمد العش، وحبظلم، وأمير بلبول.
خط الوسط : محمود عطعوط - محمد مرسى - عبدالله السيد.
خط الهجوم : محمود البركى - أحمد بسيونى دكة - عبد العزيز ابراهيم.

دكة البدلاء:- كريم عماد، وأحمد صلاح، وعبدالرحمن بودا، وحمدي الفقي، ومحمود عزت، وأحمد عاشور، وحازم النحاس.

بينما جاء تشكيل الرجاء كالتالي :-

عمرو شعبان، وأحمد إسماعيل، ومحمد باستن، وسعيد أحمد، وهشام صلاح، وغريب ياسر، وإبراهيم جمال، وبلال جمال، وإبراهيم رخا، ومحمد حمبوزو، ومحمود عبدالعاطي.

دكة البدلاء:- ابراهيم عيسي، واسلام جابر، وكواكو مانسوا، ومحمود قرني، وزرق بخاطره، واسلام جمارك، وعبدالرحمن السويسي.

انتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي، وافتتح أهداف المبارة أحمد بسيوني دكة لاعب المالية في الدقيقة 17 من زمن الشوك الثاني، ثم تعادل بلال جمال لاعب الرجاء بعد دقيقتين، وأضاف حمبوزو هدف الفوز الرجاء لينتهي اللقاء بفوز الرجاء بنتيجة 2/1.

يرتفع رصيد الرجاء للنقطة 9 في المركز الرابع، بينما يتجمد رصيد مالية كفر الزيات عند نقطتين في المركز الأخير.

أدار المباراة صبري ابراهيم حكم ساحة، ووليد عبداللطيف، ومحمد حميدة.
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