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صفقة مجانية في الطريق إلى ميلان

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 09:52 م
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ميلان
ميلان
عبدالقادر عرابي
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يواصل نادي ميلان الإيطالي مساعيه لتدعيم صفوفه خلال فترتي الأنتقالات القادمتين في يناير والصيف القادم.

وذكرت تقارير صحفية إيطالية أن الروسونيري بصدد التوقيع مع لاعب الوسط الأوروجواياني ونادي بي إس في أيندهوفن الهولندي "جاستون بيريرو".

وأفادت شبكة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية أن نادي ميلان يسعى للتوقيع مع صانع ألعاب منتخب أوروجواي لينضم للفريق خلال الصيف المقبل.

وينتهي عقد جاستون بنهاية الموسم الحالي 2019 - 2020، وبالتالي سيكون بوسعه التوقيع لأي نادي في يناير القادم، على أن ينضم للروسونيري بالمجان في الصيف القادم، بحسب قانون "بوسمان".

وأضافت كالتشيو ميركاتو أن النادي الإيطالي تواصل مع وكيل اللاعب "باكو كاسال" من أجل التوصل لإتفاق بشأن إنتقال بيريرو، مع وجود منافسة من نادي بولونيا الإيطالي لضمه.

يبلغ جاستون من العمر 24 عاماً، وكان قد سجل 10 أهداف وصنع 6 أهداف في الدوري الهولندي الموسم الماضي 2018 - 2019.

ويواجه ميلان نادي نابولي في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإيطالي السبت المقبل بملعب سان سيرو.

ويحتل ميلان المركز الرابع عشر في ترتيب أندية الدوري الإيطالي برصيد 13 نقطة، بعد مرور 12 جولة من الدوري الإيطالي.

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