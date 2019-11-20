برلماني يطالب مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لمتابعة الصحة: "لا أثق في الوزيرة"

طالب النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب، مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لمتابعة أعمال وزارة الصحة، وكشف أسباب عدم افتتاح المراكز الطبية بعد افتتاحها، معلقًا: "أنا أثق في رئيس الوزراء، ولكن لا أثق في وزيرة الصحة".



وأكد "بدر"، خلال حواره مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأربعاء، أنه لا يوجد مبرر لإغلاق هذه المراكز، موضحًا أنه تم تطوير 48 مركزا طبيا، في 10 محافظاتـ وتم إمدادهم بالأجهزة الحديثة، ولم يتم افتتاحهم منذ عامين.



وتسائل عضو مجلس النواب: "لماذا يتم ترك هذه الأماكن مغلقة؟"، متابعًا: "إحنا كل مطالبنا إن المراكز دي تتفتح وتخدم المواطنين".

