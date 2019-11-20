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مفاجأة.. محمد صلاح يكذب التقارير الصحفية ويكشف موقفه من موقعة بالاس

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 09:42 م
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محمد صلاح
محمد صلاح
حسن شحاته
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فجر الدولي المصري محمد صلاح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن حقيقة مشاركته في موقعة كريستال بالاس القادمة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

محمد صلاح يرد على أنباء غيابه عن مباراة كريستال بالاس

ونشر المصري صلاح صورا له عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" من تدريبات الفريق الاول لكرة القدم بنادي ليفربول اليوم الأربعاء، رغم الأنباء المتداولة التي تشير إلى تأكد غيابه عن مباراة ليفربول القادمة أمام كريستال بالاس، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".

وبذلك يرد صلاح بقوة على أنباء غيابه عن موقعة كريستال بالاس، حيث كانت شبكة "سكاي سبورت" العالمية قد أكدت على غياب الفرعون المصري وكذلك الدولي الاسكتلندي آندي روبيرتسون، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، بسبب الإصابة القوية التي تعرض لها في الكاحل في مباراة توتنهام الأخيرة، التي فاز خلالها الريدز.

و‏ذكر دومينيك كينج الصحفي الشهير بجريدة "ليفربول ايكو" الإنجليزية، عبر حسابه الرسمي علي حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن مشاركة محمد صلاح وأندي روبيرتسون من عدمها حتى الآن.

وأضاف: "صلاح وروبيرتسون تدربا على انفراد في ميلوود، مقر تدريب نادي ليفربول الإنجليزي، بينما جو جوميز لازال يتم دراسة حجم إصابته قبل الكشف عن الموقف النهائي لمشاركته.

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