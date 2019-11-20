وزير التعليم: فوز المملكة بعضوية "تنفيذي اليونسكو" إنجاز وطني كبير





وجه وزير التعليم السعودي الدكتور حمد آل الشيخ، مساء اليوم الأربعاء، التهنئة إلى ملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على فوز السعودية بعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو 2020-2022.





وكتب الدكتور حمد آل الشيخ ، تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلاً: إني "أبارك الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد فوز المملكة بعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو 2020-2022".





وأضاف وزير التعليم: "إنجاز وطني يعكس مكانة المملكة ورؤيتها الطموحة، وأهنئ وأشكر وزيري الثقافة والخارجية على جهودهما، وأقدر لمسؤولي الدول الذين التقيتهم في باريس دعمهم ملف الترشح".





وكان الوزير آل الشيخ، التقى الأسبوع الماضي، في العاصمة الفرنسية "باريس"، 21 وزيرًا للتعليم ومسؤولًا دوليًّا، خلال 48 ساعة، منهم وزير ومندوب تعليم الجابون الذي يترأس المجموعة الإفريقية؛ لدعم ترشح المملكة لعضوية المجلس التنفيذي لليونسكو للفترة من 2020- 2022، وذلك خلال انعقاد المؤتمر العام في نسخته الـ40 لليونسكو.





أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو"، في وقت سابق من اليوم، فوز السعودية بعضوية المجلس التنفيذي لها.





وثمَّن الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة السعودي، الدعم اللامحدود الذي تحظى به الثقافة والفنون من الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، عادًا انتخاب السعودية في المجلس التنفيذي بـ"اليونسكو" أنه "يأتي تأكيدًا على مكانتها الدولية، ودورها في بناء السلام والمساهمة بفاعلية في إرساء مبادئ الثقافة والعلوم".





وأكَّد الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، على أن السعودية مستمرة في دعم جهود "اليونسكو" الرامية إلى إرساء السلام، من خلال التعاون الدولي في مجال التربية والعلوم والثقافة.





وأضاف: "المملكة بوصفها عضوًا مؤسسًا للمنظمة، واستنادًا على تاريخها الحافل في دعم العمل المشترك تحت مظلة (اليونسكو)، فإنها ستجد مساحات أوسع للمساهمة في تلك المساعي والجهود الرامية إلى تعزيز الحوار والسلام، ومد الجسور بين الثقافات والشعوب، وحفظ التراث الإنساني بشقيه المادي وغير المادي، ودعم الابتكار والإبداع، والعلوم والثقافة والفنون".





وكان وزير الثقافة السعودي، قد التقى يوم أمس الثلاثاء، المديرة العامة لمنظمة "اليونسكو" أودري أزولاي، وذلك على هامش منتدى وزراء الثقافة الدولي 2019.



