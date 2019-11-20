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الحفيظ وعاشور يشاركان في ندوة"دور الرياضة في بناء الشخصية" بجامعة حلوان

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 09:40 م
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بوابة الفجر
آية حمروشي
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شارك سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، وحسام عاشور كابتن النادي الأهلي في ندوة بجامعة حلوان تحت عنوان "دور الرياضة في بناء الشخصية"، في حضور الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ونائبة الدكتور حسام الرفاعي، وأسامة النمر منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة. 

عبر عبد الحفيظ وعاشور عن سعادتهم بالتواجد بين طلاب جامعة حلوان، حيث اكد مدير الكرة بالأهلي اعتزازه بأنه أحد أبناء جامعة حلوان، مشيرا إلى أنه يتوجب علي كل شخص أن يضع هدفًا لنفسه ويسعي لتحقيقه، وأن الرياضة تساهم في تقدم وتكوين شخصية الانسان.

ووجه عاشور الشكر لقيادات الجامعة لدعوته لحضور الندوة، مؤكدًا على أن التحلي بالصبر والعزيمة أحدي أسباب النجاح، وان كل شاب يمتلك في بداية حياته كل مقاومات النجاح لكن يجب عليه السعي للوصول إليه.

وشهدت الندوة حضور كبير من طلاب الجامعة، وفتح أمامهم باب الأسئله للضيوف، وكانت معظم الأسئلة تتمحور حول الأهلي وأخبار لاعبيه ومنهم سؤال عن أعتزال عاشور كرة القدم، والذي رد عليه اللاعب بأنه لم يحدد بعد موعد اعتزاله، مضيفا أنه يتشرف بخدمة الأهلي في أي موقع حتي اذا كان عاملًا، وأكد على أن تركيز لاعبين الفريق في هذه الفترة علي التتويج ببطولة أفريقيا لاسعاد الجماهير الأهلاوية.

وفي ختام الندوة سلم رئيس الجامعة درع تذكاري لكلا من حسام عاشور وسيد عبد الحفيظ، وبعدها تعالت هتافات الحضور للاهلي بالمطالبة بالاستمرار في حصد المزيد من البطولات.
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