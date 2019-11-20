Advertisements
Advertisements
Advertisements

نجوم الفن يتسامرون ويلتقطون الصور قبل بدء الحفل (صور)

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 09:37 م
Advertisements
نجوم الفن
نجوم الفن
شيماء عطية - تصوير: عبير أحمد وعبدالحافظ حمدي
Advertisements
حرص عدد من الحضور من نجوم الفن على التقاط الصور التذكارية وإجراء الأحاديث الجانبية مع أصدقائهم داخل المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية وذلك قبل انطلاق حفل افتتاح الدورة ال٤١ من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى.

تُقام فاعليات الدورة ال٤١ من مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، في الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر الجاري، برئاسة المنتج محمد حفظي، وتحمل اسم مديره الفني الراحل يوسف شريف رزق الله، وتحل السينما المكسيكية ضيف شرف بالمهرجان.

ويضم برنامج عروض المهرجان ١٥٠ فيلم، ما بين روائي طويل وتسجيلي وقصير، وينفرد بالعروض العالمية والدولية الأولى لقرابة ٣٠ فيلم، وتشهد الدورة ال٤١ إقامة النسخة الثانية من "أيام القاهرة لصناعة السينما" التي توفر للمحترفين فرصا للشراكة والتشبيك مع المجتمع السينمائي الدولي، وحضور الندوات والورش والحلقات النقاشية، وتقدم جوائز قيمة لمشاريع الأفلام في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج تصل قيمتها إلى 200 ألف دولار، وذلك في الفترة من 21 الى 26 نوفمبر الجاري.

ويشترك في تقديم حفل الافتتاح، المقرر إقامته على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، الفنانون خالد الصاوي، ودينا الشربيني، وأحمد داوود، ويخرجه هشام فتحي، ويشهد عرض فيلم "الأيرلندي" للمخرج مارتن سكورسيزي، وبطولة روبرت دينيرو، وآل باتشينو في عرضه الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويمنح المهرجان جائزة فاتن حمامة التقديرية، في حفل الافتتاح، لكلا من المخرج شريف عرفة، والممثل وكاتب السيناريو ومخرج الرسوم المتحركة تيري جيليام، الذي حصل على جائزة البافتا وترشحت أفلامه وفازت بجوائز أوسكار وجولدن جلوب، إلى جانب منح جائزة فاتن حمامة للتميز للفنانة المصرية منة شلبي.
نجوم الفن يتسامرون ويلتقطون الصور قبل بدء الحفل (صور)
نجوم الفن يتسامرون ويلتقطون الصور قبل بدء الحفل (صور)
نجوم الفن يتسامرون ويلتقطون الصور قبل بدء الحفل (صور)
نجوم الفن يتسامرون ويلتقطون الصور قبل بدء الحفل (صور)
نجوم الفن يتسامرون ويلتقطون الصور قبل بدء الحفل (صور)
نجوم الفن يتسامرون ويلتقطون الصور قبل بدء الحفل (صور)
نجوم الفن يتسامرون ويلتقطون الصور قبل بدء الحفل (صور)
نجوم الفن يتسامرون ويلتقطون الصور قبل بدء الحفل (صور)
نجوم الفن يتسامرون ويلتقطون الصور قبل بدء الحفل (صور)
نجوم الفن يتسامرون ويلتقطون الصور قبل بدء الحفل (صور)
نجوم الفن يتسامرون ويلتقطون الصور قبل بدء الحفل (صور)
نجوم الفن يتسامرون ويلتقطون الصور قبل بدء الحفل (صور)
نجوم الفن يتسامرون ويلتقطون الصور قبل بدء الحفل (صور)
نجوم الفن يتسامرون ويلتقطون الصور قبل بدء الحفل (صور)
نجوم الفن يتسامرون ويلتقطون الصور قبل بدء الحفل (صور)
نجوم الفن يتسامرون ويلتقطون الصور قبل بدء الحفل (صور)
نجوم الفن يتسامرون ويلتقطون الصور قبل بدء الحفل (صور)
نجوم الفن يتسامرون ويلتقطون الصور قبل بدء الحفل (صور)
نجوم الفن يتسامرون ويلتقطون الصور قبل بدء الحفل (صور)
نجوم الفن يتسامرون ويلتقطون الصور قبل بدء الحفل (صور)
نجوم الفن يتسامرون ويلتقطون الصور قبل بدء الحفل (صور)
نجوم الفن يتسامرون ويلتقطون الصور قبل بدء الحفل (صور)
نجوم الفن يتسامرون ويلتقطون الصور قبل بدء الحفل (صور)
نجوم الفن يتسامرون ويلتقطون الصور قبل بدء الحفل (صور)
نجوم الفن يتسامرون ويلتقطون الصور قبل بدء الحفل (صور)
نجوم الفن يتسامرون ويلتقطون الصور قبل بدء الحفل (صور)
نجوم الفن يتسامرون ويلتقطون الصور قبل بدء الحفل (صور)
نجوم الفن يتسامرون ويلتقطون الصور قبل بدء الحفل (صور)
نجوم الفن يتسامرون ويلتقطون الصور قبل بدء الحفل (صور)
نجوم الفن يتسامرون ويلتقطون الصور قبل بدء الحفل (صور)
نجوم الفن يتسامرون ويلتقطون الصور قبل بدء الحفل (صور)
نجوم الفن يتسامرون ويلتقطون الصور قبل بدء الحفل (صور)
نجوم الفن يتسامرون ويلتقطون الصور قبل بدء الحفل (صور)
نجوم الفن يتسامرون ويلتقطون الصور قبل بدء الحفل (صور)
نجوم الفن يتسامرون ويلتقطون الصور قبل بدء الحفل (صور)
نجوم الفن يتسامرون ويلتقطون الصور قبل بدء الحفل (صور)
نجوم الفن يتسامرون ويلتقطون الصور قبل بدء الحفل (صور)
نجوم الفن يتسامرون ويلتقطون الصور قبل بدء الحفل (صور)
نجوم الفن يتسامرون ويلتقطون الصور قبل بدء الحفل (صور)
نجوم الفن يتسامرون ويلتقطون الصور قبل بدء الحفل (صور)
نجوم الفن يتسامرون ويلتقطون الصور قبل بدء الحفل (صور)
نجوم الفن يتسامرون ويلتقطون الصور قبل بدء الحفل (صور)
نجوم الفن يتسامرون ويلتقطون الصور قبل بدء الحفل (صور)
نجوم الفن يتسامرون ويلتقطون الصور قبل بدء الحفل (صور)
نجوم الفن يتسامرون ويلتقطون الصور قبل بدء الحفل (صور)
نجوم الفن يتسامرون ويلتقطون الصور قبل بدء الحفل (صور)
نجوم الفن يتسامرون ويلتقطون الصور قبل بدء الحفل (صور)
نجوم الفن يتسامرون ويلتقطون الصور قبل بدء الحفل (صور)
نجوم الفن يتسامرون ويلتقطون الصور قبل بدء الحفل (صور)
نجوم الفن يتسامرون ويلتقطون الصور قبل بدء الحفل (صور)
نجوم الفن يتسامرون ويلتقطون الصور قبل بدء الحفل (صور)
نجوم الفن يتسامرون ويلتقطون الصور قبل بدء الحفل (صور)
Advertisements

أخبار تهمك

قرار عاجل من شركة "تذكرتي" بشأن مباراة مصر في نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عام Tazkarti

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الخطيب يصدم الجماهير المصرية واحتمالية ابتعاده عن الساحة الرياضية

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. رينيه فايلر يتراجع في أزمة صفقة كهربا

منذ حوالي 12 ساعة

تردد قناة ’’تايم سبورت’’ الجديد الناقلة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم.. بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا

منذ يوم

«كورة ستار ON TIME» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط مصر مباشر beIN SPORT يوتيوب

منذ يوم

الفجر الرياضي يكشف عن الثلاثي الأقرب لقيادة الفراعنة في أولمبياد 2020

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

منذ يوم

أحمد موسى يُفجر مفاجأة حول جنسية عمرو واكد الإسرائيلية (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

أولى طلبات مورينيو.. توتنهام يتحرك لضم نجم ريال مدريد

منذ ساعة و نصف

المنتخب الأوليمبي يفضح الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

موعد مباراة مصر وساحل العاج في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

منذ يوم

مواعيد مباريات منتخب مصر الأوليمبي في أولمبياد طوكيو 2020

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت TIME SPORT مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش مصر رابط EGYPT NOW

منذ يوم

يلا شوت لايف HD بث مباشر | مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا تحت 23 عامًا

منذ يوم

بعد سقوط المتهمين.. نادي الشذوذ الجنسي والدعارة بمدينتي من الداخل (صور)

منذ يوم

عاجل - ليفربول يتلقي خبرًا صادمًا بشأن إصابة محمد صلاح

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:48 م

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

مواعيد مباريات منتخب مصر الأوليمبي في أولمبياد طوكيو 2020

08:00 م

عاجل - ليفربول يتلقي خبرًا صادمًا بشأن إصابة محمد صلاح

05:50 م

أولى طلبات مورينيو.. توتنهام يتحرك لضم نجم ريال مدريد

08:17 م

الفجر الرياضي يكشف عن الثلاثي الأقرب لقيادة الفراعنة في أولمبياد 2020

06:21 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status