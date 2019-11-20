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استوحي تسريحة شعرك من مهرجان القاهرة السينمائي (صور)

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 09:39 م
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فنانات
فنانات
رشا عادل
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شهدت فعاليات مهرجان السينمائي الدولي، في دورته 41، حضور مجموعة من النجمات بإطلالات أنيقة وملفتة وتريسحات شعر أنيقة ومتنوعة مابين الشعر المنسدل والمرفوع والنصف مرفوع.

يعد تختيار تسرحة الشعر من أكثر الأمور صعوبه خلال أختيار إطلالات النجمات على "الريد كاربت"، فيقع الكثير منهن في حيره مابين اتباع الموضة او أختيار ما يتماشي مع نوع وشكل وجهها، كما تفسد تسريحة الشعر الغير مناسبة أطلالات النجمات، كما يعرضها لانتقاد والسخرية من الجمهور.

ويستعرض لك "الفجر الفني"، خلال النقاط التالية أبرز إطلالات نجمات الفن خلال أفتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.

تسريحة الشعر المنسدل على الظهر والكتفين

تربعة تصفية الشعر المنسدل على الظهر والكتفين بقوة على "الريد كاربت" بمهرجان القاهرة السينمائي 2019، ف أختارت بعض النجمات تصفيفة الشعر الناعم، وبعضهن أختارت بعض الموجات في الشعر، ليظهرن بشكل جذاب ومفهم بالأنوثه، ومن هذه النجمات التي أختارت الشعر المنسدل على الظهر والكتفين هند صبري، وإنجي علي، وليلي علوي، ومنه شلبي، ونادية الجندي، ودينا، ويهام عبد الغفور، ونور، وبشري.

تسريحة الشعر فوكارية

اعتمدت كثير من النجمات على هذه التصفيفه التي تجمع بين قصة الكارية وقصة البوي، التي تعطيهم إطلاله جذابة وأنيقة، ومن هذه النجمات إلهام شاهين، ورجاء الجداوي، ولبلبة، وبوسي شلبي، ومني زكي.

تسريحة الشعر المرفوع

أطل عدد من نجمات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 41، بتسريحة الشعر المرفوع، حيث أن هذه التسريحة تعود الي بداية الخمسينيات، ومن هذه النجمات، مي سليم، ورانيا يوسف، ورضوي الشربيني، شيرين رضا.

تسريحة الشعر النصف مرفوع

اعتمدت كثير من النجمات على هذه التسريحة، التي تعتبر من أسهل التصفيفات وتلائم غالًا جميع المناسبات، ومن هذه النجمات التي أختارت هذه التصفيفه، داليا البحيري، مي فارس، ويسرا، وروجينا، ودره، وميس حمدان.

ويقدم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الفنان أحمد دادو، والفنان خالد الصاوي، ودينا الشربيني، وز يضم المهرجان العديد من الأفلام التي يبلغ عددها 150 فيلم.
استوحي تسريحة شعرك من مهرجان القاهرة السينمائي (صور)
استوحي تسريحة شعرك من مهرجان القاهرة السينمائي (صور)
استوحي تسريحة شعرك من مهرجان القاهرة السينمائي (صور)
استوحي تسريحة شعرك من مهرجان القاهرة السينمائي (صور)
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