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برلماني يكشف تفاصيل إهدار وزارة الصحة مليار و54 مليون جنيه من المال العام

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 09:36 م
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وزارة الصحة
وزارة الصحة
أمنية فوزي
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قال النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب، إن وزارة الصحة أهدرت مبلغ مليار و54 مليون جنيه من المال العام، مشيرًا إلى أنه تقدم بطلب إحاطة لرئيس البرلمان في هذا الشأن.

وأضاف "بدر"، خلال حواره مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأربعاء، أنه تم تطوير عدة مراكز في وزارة الصحة وتجهيزها بأحدث الأجهزة منذ عامين، ولكن تم إغلاقهم من وقتها، ولم يتم افتتاحهم.

وأشار إلى أن مركز الكوم الأحمر تكلف 24 مليون جنيه، ولم يفتتح منذ عام 2017 حتى الآن، متابعًا: "وزارة الصحة لم تجيب على تساؤلاتنا حتى الآن"، موضحًا أنهم قاموا بتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على الحقيقة.
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وزارة الصحة محمود بدر فساد وزارة الصحة اخبار مصر

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