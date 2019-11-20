منة شلبي: أهدي تكريمي بجائزة فاتن حمامة التقديرية إلى أمي

كرمت النجمة منة شلبي منذ قليل بجائزة فاتن حمامة التقديرية وذلك في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته ال 41، الذي أقيم في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.



وقدمت الفنانة هند صبري الجائزة لصديقتها منة شلبي وقالت لها: اتنين اتنين اصحاب اصحاب وأنا بحبك يامنة.



وأعربت منة شلبي عن سعادتها البالغة بهذا التكريم وأهدت جائزتها لوالدتها لأنها مصدر الدعم الدائم لها.



وتُقام فعاليات الدورة ال 41 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، في الفترة مابين 20 وحتى 29 نوفمبر الجاري، وذلك برئاسة المنتج محمد حفظي، وهذه الدورة ستكون مهداه لروح الراحل يوسف شريف رزق الله، وستحل السينما المكسيكية ضيف شرف بالمهرجان.



ومن المقرر أن يقدم حفل الافتتاح، الفنانون خالد الصاوي، ودينا الشربيني، وأحمد داوود، ويخرجه هشام فتحي، ويشهد عرض فيلم "الأيرلندي" للمخرج مارتن سكورسيزي، وبطولة روبرت دينيرو، وآل باتشينو في عرضه الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



كما سيمنح المهرجان جائزة فاتن حمامة التقديرية، في حفل الافتتاح، لكلا من المخرج شريف عرفة، والممثل وكاتب السيناريو ومخرج الرسوم المتحركة تيري جيليام، ، إلى جانب منح جائزة فاتن حمامة للتميز للفنانة المصرية منة شلبي.





