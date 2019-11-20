Advertisements
Advertisements
Advertisements

منة شلبي: أهدي تكريمي بجائزة فاتن حمامة التقديرية إلى أمي

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 09:35 م
Advertisements
منة شلبي
منة شلبي
لمياء علي
Advertisements
كرمت النجمة منة شلبي منذ قليل بجائزة فاتن حمامة التقديرية وذلك في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته ال 41، الذي أقيم في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وقدمت الفنانة هند صبري الجائزة لصديقتها منة شلبي وقالت لها: اتنين اتنين اصحاب اصحاب وأنا بحبك يامنة.

وأعربت منة شلبي عن سعادتها البالغة بهذا التكريم وأهدت جائزتها لوالدتها لأنها مصدر الدعم الدائم لها.

وتُقام فعاليات الدورة ال 41 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، في الفترة مابين  20 وحتى 29 نوفمبر الجاري، وذلك  برئاسة المنتج محمد حفظي، وهذه الدورة ستكون مهداه لروح  الراحل يوسف شريف رزق الله، وستحل السينما المكسيكية ضيف شرف بالمهرجان.

ومن المقرر أن يقدم حفل الافتتاح،  الفنانون خالد الصاوي، ودينا الشربيني، وأحمد داوود، ويخرجه هشام فتحي، ويشهد عرض فيلم "الأيرلندي" للمخرج مارتن سكورسيزي، وبطولة روبرت دينيرو، وآل باتشينو في عرضه الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما سيمنح  المهرجان جائزة فاتن حمامة التقديرية، في حفل الافتتاح، لكلا من المخرج شريف عرفة، والممثل وكاتب السيناريو ومخرج الرسوم المتحركة تيري جيليام، ، إلى جانب منح جائزة فاتن حمامة للتميز للفنانة المصرية منة شلبي.


Advertisements

أخبار تهمك

قرار عاجل من شركة "تذكرتي" بشأن مباراة مصر في نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عام Tazkarti

منذ حوالي 3 ساعات

أحمد موسى يُفجر مفاجأة حول جنسية عمرو واكد الإسرائيلية (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

«كورة ستار ON TIME» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط مصر مباشر beIN SPORT يوتيوب

منذ يوم

عاجل - الخطيب يصدم الجماهير المصرية واحتمالية ابتعاده عن الساحة الرياضية

منذ حوالي 23 ساعة

المنتخب الأوليمبي يفضح الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

منذ يوم

تردد قناة ’’تايم سبورت’’ الجديد الناقلة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم.. بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا

منذ يوم

بعد سقوط المتهمين.. نادي الشذوذ الجنسي والدعارة بمدينتي من الداخل (صور)

منذ يوم

أولى طلبات مورينيو.. توتنهام يتحرك لضم نجم ريال مدريد

منذ ساعة و نصف

عاجل.. رينيه فايلر يتراجع في أزمة صفقة كهربا

منذ حوالي 12 ساعة

الفجر الرياضي يكشف عن الثلاثي الأقرب لقيادة الفراعنة في أولمبياد 2020

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شوت لايف HD بث مباشر | مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا تحت 23 عامًا

منذ يوم

عاجل - ليفربول يتلقي خبرًا صادمًا بشأن إصابة محمد صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراة مصر وساحل العاج في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

منذ يوم

مواعيد مباريات منتخب مصر الأوليمبي في أولمبياد طوكيو 2020

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت TIME SPORT مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش مصر رابط EGYPT NOW

منذ يوم
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:48 م

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

مواعيد مباريات منتخب مصر الأوليمبي في أولمبياد طوكيو 2020

08:00 م

عاجل - ليفربول يتلقي خبرًا صادمًا بشأن إصابة محمد صلاح

05:50 م

أولى طلبات مورينيو.. توتنهام يتحرك لضم نجم ريال مدريد

08:17 م

الفجر الرياضي يكشف عن الثلاثي الأقرب لقيادة الفراعنة في أولمبياد 2020

06:21 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status