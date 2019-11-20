مشاجرة بالأسلحة البيضاء بشارع فيصل

نشبت مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عاطلين بشارع فيصل، وجار السيطرة عليها وضبط طرفيها، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد أسامة عبد الفتاح رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بمحطة التعاون، بشارع فيصل.



وعلى الفور، وجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع بسرعة إنتقال قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها، والسيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها.