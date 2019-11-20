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أحمد موسى: "الدكر" يقرب لأي سجن في مصر (فيديو)

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 09:29 م
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أحمد موسى
أحمد موسى
كساب أحمد
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن جماعة الإخوان الإرهابية قامت باقتحام بعض السجون في 28 يناير 2011، لإخراج الجواسيس والخونة، وعندما حاولت اقتحام سجن برج العرب لم يستطيعوا، معقبًا: "كان في قوة يقظة في برج العقرب تعاملت مع الإرهابيين، وأفشلت محاولات اقتحام السجن".

ووجه حديثه "موسى"، خلال جولة ميدانية لسجن برج العرب، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، لعناصر تنظيم الإخوان الإرهابي، قائلًا: "لو أنت دكر وفيك رجولة قرب من أي سجن، في حد يقدر النهاردة يقرب من أي سجن في مصر، فاكر اللي اتعمل في 2011 ينفع يتقرر مرة تانية، لو أنت جدع قرب من السجن على بعد 3 كيلو وشوف إيه اللي هيحصلك".

وأشار إلى أن إدارة الجون حريصة شكل كامل على إعداد الطعام بشكل جيد، متابعًا: "لازم الطبيب يكشف على اللحمة قبل الطبخ، والسجن بيعمل مرتين لحمة ومرة فراخ في الأسبوع".
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