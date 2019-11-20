خالد الصاوي: "كنت بلف حوالين المسرح ده وأنا صغير وأصبر نفسي"

أعرب الفنان خالد الصاوي عن سعادته الكبيرة بتقديم حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى، وذلك خلال تقديمه المهرجان.



حيث قال في لقاء تليفزيوني على هامش افتتاح الدورة 41 من المهرجان:"اهلا ومرحبا في الدورة 41 لمهرجان اللى لينا كلنا معاه حافل من الذكريات".



وحكي خالد عن ذكرياته مع مهرجان القاهرة، حيث قال :"أنا كمان ليا معاه ذكري، انى من مواليد نفس السنة،بس أكبر شوية ب 13 سنة".



وتابع خالد قائلاً:"شرف كبير انى أقف قدام صناع السينما في مصر والعالم كله عشان أشارك في تقديم الدورة دى".



وأكمل خالد قائلاً:"المسرح ده كنت بلف حواليه وأنا صغير، وكنت بتمنى أن أقف على خشبة المسرح ده، بس كنت بصبر نفسي، واقول مش هينفع أقف عليه وانا صغير، بس الحمد لله الحلم اتحقق، ووقفت عليه، وشرف ليا انى موجود معاكم، وخصوصا في هذه الدورة التى تحمل اسم الراحل يوسف شريف رزق الله".



واستطرد خالد قائلاً:"يوسف هو يوتيوب الجيل، الموسوعة السينمائي التى استطاعت ان تربطنا من شاشة صغيرة لشاشة كبيرة، خلتنا نفهم ونحب السينما العربية ".



وأضاف خالد قائلاً:" السينما في النهاية هي حياة صغيرة بنخلقها عشان نقدر نفهم ونحب ونعيش بعمق الحياة اللى اتخلقنا فيها".



أعربت الفنانة حنان مطاوع عن سعادتها بمهرجان القاهرة السينمائي، وبتوليها منصب عضو لجنة تحكيم، وذلك من خلال لقاء تليفزيوني على هامش افتتاح الدورة 41 من المهرجان، يبث اللقاء عن طريق قناة "dmc".





وأقيمت فعاليات الدورة ال 41 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولي اليوم الاربعاء،ومستمرة إلى يوم29 نوفمبر الحالى، ويُقام المهرجان برئاسة المنتج محمد حفظي، وتهدى هذه الدورة إلى روح الراحل المخرج يوسف شريف رزق الله، وقدم حفل الافتتاح كلاً من الفنانين خالد الصاوي، ودينا الشربيني، وأحمد داوود،وسيمنح المهرجان أيضًا جائزة فاتن حمامة التقديرية، في حفل الافتتاح، لكلا من المخرج شريف عرفة، والممثل وكاتب السيناريو ومخرج الرسوم المتحركة تيري جيليام، ، كما منح جائزة فاتن حمامة للتميز للفنانة منة شلبي.