Advertisements
Advertisements
Advertisements

خالد الصاوي: "كنت بلف حوالين المسرح ده وأنا صغير وأصبر نفسي"

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 09:28 م
Advertisements
خالد الصاوي
خالد الصاوي
هبة أحمد
Advertisements
أعرب الفنان خالد الصاوي عن سعادته الكبيرة بتقديم حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى، وذلك خلال تقديمه المهرجان.

حيث قال في لقاء تليفزيوني على هامش افتتاح الدورة 41 من المهرجان:"اهلا ومرحبا في الدورة 41 لمهرجان اللى لينا كلنا معاه حافل من الذكريات".

وحكي خالد عن ذكرياته مع مهرجان القاهرة، حيث قال :"أنا كمان ليا معاه ذكري، انى من مواليد نفس السنة،بس أكبر شوية ب 13 سنة".

وتابع خالد قائلاً:"شرف كبير انى أقف قدام صناع السينما في مصر والعالم كله عشان أشارك في تقديم الدورة دى".

وأكمل خالد قائلاً:"المسرح ده كنت بلف حواليه وأنا صغير، وكنت بتمنى أن أقف على خشبة المسرح ده، بس كنت بصبر نفسي، واقول مش هينفع أقف عليه وانا صغير، بس الحمد لله الحلم اتحقق، ووقفت عليه، وشرف ليا انى موجود معاكم، وخصوصا في هذه الدورة التى تحمل اسم الراحل يوسف شريف رزق الله".

واستطرد خالد قائلاً:"يوسف هو يوتيوب الجيل، الموسوعة السينمائي التى استطاعت ان تربطنا من شاشة صغيرة لشاشة كبيرة، خلتنا نفهم ونحب السينما العربية ".

وأضاف خالد قائلاً:" السينما في النهاية هي حياة صغيرة بنخلقها عشان نقدر نفهم ونحب ونعيش بعمق الحياة اللى اتخلقنا فيها".

أعربت الفنانة حنان مطاوع عن سعادتها بمهرجان القاهرة السينمائي، وبتوليها منصب عضو لجنة تحكيم، وذلك من خلال لقاء تليفزيوني على هامش افتتاح الدورة 41 من المهرجان، يبث اللقاء عن طريق قناة "dmc".


وأقيمت فعاليات الدورة ال 41 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولي اليوم الاربعاء،ومستمرة إلى يوم29 نوفمبر الحالى، ويُقام المهرجان برئاسة المنتج محمد حفظي، وتهدى هذه الدورة إلى روح الراحل المخرج يوسف شريف رزق الله، وقدم حفل الافتتاح كلاً من الفنانين خالد الصاوي، ودينا الشربيني، وأحمد داوود،وسيمنح المهرجان أيضًا جائزة فاتن حمامة التقديرية، في حفل الافتتاح، لكلا من المخرج شريف عرفة، والممثل وكاتب السيناريو ومخرج الرسوم المتحركة تيري جيليام، ، كما منح جائزة فاتن حمامة للتميز للفنانة منة شلبي.
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

منذ يوم

أحمد موسى يُفجر مفاجأة حول جنسية عمرو واكد الإسرائيلية (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

قرار عاجل من شركة "تذكرتي" بشأن مباراة مصر في نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عام Tazkarti

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الخطيب يصدم الجماهير المصرية واحتمالية ابتعاده عن الساحة الرياضية

منذ حوالي 23 ساعة

الفجر الرياضي يكشف عن الثلاثي الأقرب لقيادة الفراعنة في أولمبياد 2020

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - ليفربول يتلقي خبرًا صادمًا بشأن إصابة محمد صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

بعد سقوط المتهمين.. نادي الشذوذ الجنسي والدعارة بمدينتي من الداخل (صور)

منذ يوم

موعد مباراة مصر وساحل العاج في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

منذ يوم

المنتخب الأوليمبي يفضح الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

تردد قناة ’’تايم سبورت’’ الجديد الناقلة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم.. بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا

منذ يوم

يلا شوت TIME SPORT مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش مصر رابط EGYPT NOW

منذ يوم

«كورة ستار ON TIME» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط مصر مباشر beIN SPORT يوتيوب

منذ يوم

أولى طلبات مورينيو.. توتنهام يتحرك لضم نجم ريال مدريد

منذ ساعة و نصف

مواعيد مباريات منتخب مصر الأوليمبي في أولمبياد طوكيو 2020

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت لايف HD بث مباشر | مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا تحت 23 عامًا

منذ يوم

عاجل.. رينيه فايلر يتراجع في أزمة صفقة كهربا

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:48 م

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

مواعيد مباريات منتخب مصر الأوليمبي في أولمبياد طوكيو 2020

08:00 م

عاجل - ليفربول يتلقي خبرًا صادمًا بشأن إصابة محمد صلاح

05:50 م

أولى طلبات مورينيو.. توتنهام يتحرك لضم نجم ريال مدريد

08:17 م

الفجر الرياضي يكشف عن الثلاثي الأقرب لقيادة الفراعنة في أولمبياد 2020

06:21 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status