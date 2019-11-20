Advertisements
Advertisements
Advertisements

تارا عماد تخطف الأنظار بإطلالة مميزة على السجادة الحمراء في القاهرة السينمائي

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 09:25 م
Advertisements
تارا عماد
تارا عماد
اسماء زقزوق
Advertisements






حرصت الفنانة تارا عماد حضور الدورة ال41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دار الأوبرا المصرية، والمقامة على خشبة المسرح الكبير، في الفترة من 20 وحتى ال27 من شهر نوفمبر الجاري.

وظهرت تارا عماد بإطلالة مميزة بفستان لبني الون وذو أكمام ذات طوابق متعددة من خامات الشيفون، ووضعت ماكياج هادئ وبسيط، وشعر ناعم و طويل منسدل على الأكتاف.

شهدت هذه الدورة بحضور حضور كبير من النجوم حتى الآن، منهم يسرا ولبلبة وحلا شيحة وخالد الصاوي وزوجته ونور وأحمد داوود وعلاء رشدي، احمد فهمي وزوجته، احمد حلمي ومني، درة، شريف سلامة وداليا مصطفى، احمد حاتم، روجينا وأشرف زكي، منة شلبي .

تعد هذه الدورة لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي إهداء لروح الراحل يوسف شريف رزق الله والذي كان يعمل مديراً فيناً للمهرجان، حيث حملت هذه الدور اسمه.

يقوم كلاً من النجوم دينا الشربيني، أحمد داوود، هال، الصاوي تقديم حفل الافتتاح الذي يتم إقامته على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

يقوم المهرجان بمنح جائزة فاتن حمامة التقديرية لكلاً من المخرج المصري شريف عرفة، مخرج الرسوم المتحركة والممثل والسيناريست تيري جيليام، كما تمنح الفنانة المصرية منة شلبي جائزة فاتن حمامة للتميز.

يشمل برنامج مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الواحدة والأربعين عرض لمائة وخمسين فيلم يتنوع ما بين الأفلام التسجيلية القصيرة و الأفلام الروائية الطويلة، وينفرد بعرض ما يقارب من ثلاثين فيلما من الأفلام الدولية والعالمية.

وتتميز الدورة ال41 من المهرجان اقامة النسخة الثانية من "أيام القاهرة لصناعة السينما" والتي تمنح المحترفين فرصة للشراكة مع المجتمع السينمائي الدولي من خلال حضور الندوات والورش الخاصة والمناقشات السينمائية الهامة، كما تقدم فرصة جيدة وجوائز ذات قيمة في مشاريع الأفلام في مرحلتين هما "مرحلة التطوير، ومرحلة ما بعد الإنتاج" تصل قيمة هذه الجوائز إلى 200 ألف دولار، وذلك في الفترة من 21 إلى 26 من نوفمبر الجاري.




تارا عماد تخطف الأنظار بإطلالة مميزة على السجادة الحمراء في القاهرة السينمائي
تارا عماد تخطف الأنظار بإطلالة مميزة على السجادة الحمراء في القاهرة السينمائي
تارا عماد تخطف الأنظار بإطلالة مميزة على السجادة الحمراء في القاهرة السينمائي
تارا عماد تخطف الأنظار بإطلالة مميزة على السجادة الحمراء في القاهرة السينمائي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مهرجان القاهرة السينماءي سينماء رزق الله الدورة 41 احمد داوود

أخبار تهمك

المنتخب الأوليمبي يفضح الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

تردد قناة ’’تايم سبورت’’ الجديد الناقلة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم.. بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا

منذ يوم

عاجل - ليفربول يتلقي خبرًا صادمًا بشأن إصابة محمد صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد موسى يُفجر مفاجأة حول جنسية عمرو واكد الإسرائيلية (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

«كورة ستار ON TIME» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط مصر مباشر beIN SPORT يوتيوب

منذ يوم

يلا شوت TIME SPORT مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش مصر رابط EGYPT NOW

منذ يوم

بعد سقوط المتهمين.. نادي الشذوذ الجنسي والدعارة بمدينتي من الداخل (صور)

منذ يوم

أولى طلبات مورينيو.. توتنهام يتحرك لضم نجم ريال مدريد

منذ ساعة و نصف

يلا شوت لايف HD بث مباشر | مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا تحت 23 عامًا

منذ يوم

موعد مباراة مصر وساحل العاج في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

منذ يوم

الفجر الرياضي يكشف عن الثلاثي الأقرب لقيادة الفراعنة في أولمبياد 2020

منذ حوالي 3 ساعات

مواعيد مباريات منتخب مصر الأوليمبي في أولمبياد طوكيو 2020

منذ أقل من ساعتين

قرار عاجل من شركة "تذكرتي" بشأن مباراة مصر في نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عام Tazkarti

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر يتراجع في أزمة صفقة كهربا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

منذ يوم

عاجل - الخطيب يصدم الجماهير المصرية واحتمالية ابتعاده عن الساحة الرياضية

منذ حوالي 23 ساعة

موضوعات متعلقة

حنان مطاوع بإطلالة محتشمة برفقة زوجها في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

أسماء جلال تتألق بفستان أصفر على الريد كاربت بمهرجان القاهرة السينمائي

بإطلالة جذابة منى زكي وأحمد حلمي يصلان مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

بفستان فضي لامع ياسمين رئيس تشغل الأجواء وتظهر مبهجة على السجادة الحمراء للقاهرة السينمائي

"بفستان جلد لامع" نجلاء بدر في أحدث ظهور لها بالقاهرة السينمائي

"بجمبسوت بينك" عبير صبري تحضر افتتاح مهرجان ان القاهرة السينمائي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:48 م

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

مواعيد مباريات منتخب مصر الأوليمبي في أولمبياد طوكيو 2020

08:00 م

عاجل - ليفربول يتلقي خبرًا صادمًا بشأن إصابة محمد صلاح

05:50 م

أولى طلبات مورينيو.. توتنهام يتحرك لضم نجم ريال مدريد

08:17 م

الفجر الرياضي يكشف عن الثلاثي الأقرب لقيادة الفراعنة في أولمبياد 2020

06:21 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status