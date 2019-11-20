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الحضور يحتفل بعيد ميلاد هند صبري في افتتاح القاهرة السينمائي

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 09:25 م
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هند صبري
هند صبري
لمياء علي
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فوجئت النجمة هند صبري باحتفال الحضور في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، بعيد ميلادها فور صعودها على المسرح للإعلان عن المكرمين بجائزة فاتن حمامة التقديرية.

وحظيت هند صبري بتصفيق حاد من الحضور، والذين أشادوا بجمالها وأناقتها.

وتُقام فعاليات الدورة ال 41 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، في الفترة مابين  20 وحتى 29 نوفمبر الجاري، وذلك  برئاسة المنتج محمد حفظي، وهذه الدورة ستكون مهداه لروح  الراحل يوسف شريف رزق الله، وستحل السينما المكسيكية ضيف شرف بالمهرجان.

ومن المقرر أن يقدم حفل الافتتاح،  الفنانون خالد الصاوي، ودينا الشربيني، وأحمد داوود، ويخرجه هشام فتحي، ويشهد عرض فيلم "الأيرلندي" للمخرج مارتن سكورسيزي، وبطولة روبرت دينيرو، وآل باتشينو في عرضه الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما سيمنح  المهرجان جائزة فاتن حمامة التقديرية، في حفل الافتتاح، لكلا من المخرج شريف عرفة، والممثل وكاتب السيناريو ومخرج الرسوم المتحركة تيري جيليام، ، إلى جانب منح جائزة فاتن حمامة للتميز للفنانة المصرية منة شلبي.


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