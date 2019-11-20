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افتتاح 3 وحدات للتدريب على الزراعات المائية بمدارس وسط الاسكندرية (صور)

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 09:25 م
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بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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افتتح العميد ا.ح فادى وديع رئيس حى وسط بالاسكندرية، اليوم الأربعاء،  ٣ وحدات للتدريب علي الزراعات المائية بثلاث مدارس من مدارس إدارة وسط التعليمية بالتعاون مع اعضاء روتاري النزهة.

جاء ذلك بحضور محافظ المنطقة الروتارية ٤٤،والدكتورة ايمان شرف مدير عام إدارة وسط التعليمية، ومجموعة من أعضاء روتاري النزهة،وقيادات إدارة وسط  ، ياتى ذلك في اطار غرس ثقافة العمل والإنتاج في عقول أبنائنا الطلبة، وخاصة انتاج الغذاء، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الاسكندرية.

تم تنفيذ الوحدات والاشراف عليها بمعرفة إدارة وسط التعليمية، وتم تمويلها من خلال نادي روتاري النزهة، وقام بإنشاءها والتدريب علي رعايتها دكتور خبير في الزراعات المائية.

تم إنشاء الوحدات بهدف تعليم طلبة المدارس ثقافة إنتاج غذاءهم بانفسهم وجعلهم قادرين علي ان يأكلوا من عمل يديهم،وتم افتتاحها اليوم بمدارس: نبوية موسي النموذجية، العباسية الثانوية العسكرية، وأبو العز الحريري الاعدادية. وجاري تدريب الطلبة علي رعاية هذه الزراعات بهدف استمرار إنتاج هذه الوحدات.

وتتكون كل وحدة من هذه الوحدات من ٣ اجزاء: وحدة تحكم، بامب وخزان، ووحدة الانتاج، وتتميز هذه التقنية بتوفير ٩٠% من مياه الري، و٧٠%من الأسمدة والمبيدات، وتنتج ٥ او ٦ اضعاف وحدة المساحة، والأهم ان المنتج عضوي" اورجانك" ١٠٠%.
افتتاح 3 وحدات للتدريب على الزراعات المائية بمدارس وسط الاسكندرية (صور)
افتتاح 3 وحدات للتدريب على الزراعات المائية بمدارس وسط الاسكندرية (صور)
افتتاح 3 وحدات للتدريب على الزراعات المائية بمدارس وسط الاسكندرية (صور)
افتتاح 3 وحدات للتدريب على الزراعات المائية بمدارس وسط الاسكندرية (صور)
افتتاح 3 وحدات للتدريب على الزراعات المائية بمدارس وسط الاسكندرية (صور)
افتتاح 3 وحدات للتدريب على الزراعات المائية بمدارس وسط الاسكندرية (صور)
افتتاح 3 وحدات للتدريب على الزراعات المائية بمدارس وسط الاسكندرية (صور)
افتتاح 3 وحدات للتدريب على الزراعات المائية بمدارس وسط الاسكندرية (صور)
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