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الملك سلمان يعلن ارتفاع نسب تملّك المواطنين للمساكن

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 09:13 م
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الملك سلمان
الملك سلمان
الفجر السعودي
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أوضح ملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء اليوم الأربعاء، أن تطبيق الحكومة لخطتها في مجال الإسكان، نتج عنه ارتفاع نسب تملّك المواطنين للمساكن في العام الماضي بمقدار 2% مع منتصف العام الجاري 2019، بزيادة بلغت أكثر من 165 ألف مسكن مملوك.

وأضاف الملك سلمان بن عبدالعزيز، في الخطاب الملكي للسنة الرابعة، من الدورة السابعة لمجلس الشورى، اليوم: "من منطلق اهتمامنا بكل ما يحقِّق راحة المواطن، فقد أولت الحكومة اهتمامًا كبيرًا بتيسير وزيادة نسب تملُّك المساكن، وذلك بإطلاق عددٍ من البرامج السكنية عبر توفير الحلول التمويلية والادخارية الملائمة".

وتابع: "بالإضافة إلى تحفيز العرض بإشراك القطاع الخاص في هذا المجال بصورة أوسع، مما عزَّز من إسهام القطاع الخاص وقدرته على القيام بدوره بكفاءة أكبر".

وأستكمل الملك سلمان: "إثر تطبيق الحكومة خطتها في مجال الإسكان، ارتفعت نسب تملك المواطنين للمساكن في العام الماضي بمقدار 2% مع منتصف عام 2019، بزيادة بلغت أكثر من 165 ألف مسكن مملوك، ولقد أسهمت جهود توفير احتياجات المواطن السكنية بفاعلية في تحفيز قطاعات اقتصادية أخرى".

واستعرض الخطاب الملكي لافتتاح أعمال الدورة، السياسات الداخلية، وتضمَّن العديد من النقاط التي تتعلق بالسياستين الداخلية والخارجية للدولة، وأبرز المستجدات والتطورات، وأهم المكتسبات التنموية، والإنجازات التي تحققت من خلال رؤية 2030 بجميع محاورها، التي ترتكز على تعزيز النمو الاقتصادي واستدامته في المجالات كافة، وتنمية قطاعات اقتصادية جديدة تستند على الموقع والمكانة الرائدة للمملكة.

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سلمان بن عبدالعزيز المملكة الملك سلمان الملك السعودية

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