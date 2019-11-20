مران الزمالك اليوم.. تدريبات تأهيلية لحازم وبن شرقي وغياب إسلام جابر
استأنف اليوم الأربعاء فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريباته الجماعية على ملعب عبد اللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، وذلك عقب الراحة التي حصل عليها اللاعبين عقب انتهاء مباراة حرس الحدود الودية والتي فاز بها الابيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
وعقد الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات، حيث حرص المدرب على الحديث عن بعض الأمور الخاصة بالفترة المقبلة.
وطالب المدير الفني اللاعبين بالتركيز الشديد خلال مواجهة إنبي في بطولة الدوري المصري، حيث طالبهم بحسم هذه المباراة والحصول على الثلاث نقاط، قبل لقاء مازيمبي الهام في بطولة دوري أبطال أفريقيا.
وشهد المران حضور طارق حامد لاعب وسط الفريق عقب انتهاء معسكر المنتخب الوطني الأول، حيث خاض بعض التدريبات التأهيلية الخفيفة في صالة الجيمانزيوم.
وواصل الثنائي أشرف بن شرقي وحازم إمام البرنامج التأهيلي الموضوع لهم من الجهاز الطبي للفريق، حيث قاما بالجري حول الملعب تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي التأهيل.
وحصل اليوم إسلام جابر لاعب الفريق الابيض على راحة من التدريبات الجماعية للزمالك بسبب تعرضه لنزلة برد، حيث اكتفى اللاعب بمشاهدة المران من أرض الملعب.
في سياق متصل كشف أمير مرتضي منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، تفاصيل إصابة الدولي التونسي فرجاني ساسي.
وقال منصور بأن اللاعب تعرض لشد خفيف بالعضلة الضامة خلال مواجهة المنتخب التونسي أمام نظيره الغيني، حيث أكد بأن الإصابة خفيفة واللاعب سوف يتواجد غدا في القاهرة رفقة زميله حمدي النقاز.
ويواجه فريق الزمالك نظيره إنبي يوم ٢٥ نوفمبر الجاري على ملعب الجيش بمدينة السلام، ضمن مواجهات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري العام لموسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠.